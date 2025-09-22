Un caso di Dengue, chiude per disinfestazione il Parterre

L'intervento di disinfestazione verrà svolto nel primo giorno utile, ovvero privo di pioggia, e il parco resterà chiuso per le 24 ore successive

Il Dipartimento Prevenzione dell’Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune, si legge in un comunicato stampa del 22 settembre, che all’ospedale è ricoverato un paziente affetto da Dengue, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara tigre. Come prevede la legge, l’azienda sanitaria ha quindi prescritto al Comune di effettuare tramite un soggetto specializzato una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria con insetticidi tramite interventi, sia adulticidi che larvicidi, indicando anche la zona: le aree pubbliche corrispondenti al parco Sandro Pertini. L’intervento di disinfestazione sarà svolto nel primo giorno utile, ovvero privo di pioggia, e il parco resterà chiuso per le 24 ore successive come previsto nell’ordinanza sindacale n. 291 del 22/09/2025.

