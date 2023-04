Un fiocchetto nero sul petto per ricordare Barbara

Il fiocchetto nero di raso che i dipendenti dell'azienda sanitaria stanno preparando

L’iniziativa dell'azienda USL Toscana nord ovest viene incontro alle molte richieste dei colleghi della dottoressa per far sentire la propria vicinanza, pur nell’impossibilità di lasciare il servizio, alla famiglia

L’Azienda USL Toscana nord ovest, si legge in un comunicato stampa del 28 aprile, ha invitato i dipendenti in servizio ad indossare un fiocchetto nero in occasione delle manifestazioni in ricordo della dottoressa Barbara Capovani, come segno tangibile di adesione agli eventi. La famiglia, lo ricordiamo, ha scelto di celebrare i funerali in forma strettamente privata. Sono comunque previsti due appuntamenti per il saluto pubblico: il primo fissato per domenica 30 aprile alle 16 nel Palazzo della Sapienza, giorno di lutto cittadino come proclamato dal Comune di Pisa, e l’altro mercoledì 3 maggio con una fiaccolata alle 20 in piazza Vittorio Emanuele II sempre a Pisa. L’iniziativa del “fiocchetto nero” viene incontro alle molte richieste pervenute dai colleghi di far sentire la propria vicinanza pur nell’impossibilità di lasciare il servizio riunendo così virtualmente i dipendenti impegnati su tutto il territorio aziendale nel ricordo della cara Barbara.

