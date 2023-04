Un Fiume in Rosa per combattere il tumore al seno

Sabato 22 aprile alle 15 nella sede del Canoa Club Livorno e le aree del futuro Parco Fluviale di San Leonardo si svolgerà la manifestazione a sostegno dell'ottava Giornata Nazionale della Salute delle Donne, nota come Fiume in Rosa

Sabato 22 aprile alle 15 nella sede del Canoa Club Livorno e le aree del futuro Parco Fluviale di San Leonardo si svolgerà la manifestazione a sostegno dell’ottava Giornata Nazionale della Salute delle Donne, nota come Fiume in Rosa. La manifestazione, organizzata per la seconda volta dalle “Bimbe in Rosa” vedrà la partecipazione anche del gruppo delle Donne in Rosa di Empoli e dei Pisa. Il Fiume in Rosa partirà da Roma per poi estendersi in tutta Italia, allo scopo di sensibilizzare le donne sull’importanza delle prevenzione. Bimbe in Rosa è il nome con cui al Canoa Club Livorno sono indicati i corsi dedicati alle donne, che si svolgono sul Dragon Boat, imbarcazioni molto stabili, divertenti e particolarmente indicate per la riabilitazione e la prevenzione del tumore al seno in quanto il gesto tecnico della pagaiata ha un effetto benefico favorendo il linfodrenaggio naturale.

Per chi volesse incontrare le Bimbe in Rosa o avere informazioni lo potrà fare sabato 22 alle 15 in corso Italia 51, lungo lo scolmatore a Stagno (basta cercare su google “Parco Fluviale San Leonardo” e seguire le indicazioni. Per maggiori info sulle attività delle Bimbe in Rosa o in generale del Club si rimanda al sito dell’associazione www.canoaclublivorno.it, mentre per chi ancora non conoscesse il bellissimo progetto che proprio a Stagno il Canoa Club Livorno sta promuovendo si rimanda al sito www.parcosanleonardo.it

Condividi: