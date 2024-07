Un tablet a Diabetologia in ricordo dell’infermiere Vladimiro

Nella foto il primario Graziano Di Cianni con i familiari di Vladimiro Raddi

La famiglia di Vladimiro Raddi, storico infermiere dell’Anatomia Patologica recentemente scomparso, ha donato un tablet alla Diabetologia dell’ospedale di Livorno. Era stato lo stesso Raddi a esprimere la volontà di destinare quanto raccolto al reparto guidato dal primario Graziano Di Cianni che per molti anni lo aveva curato. “Ringraziamo Vladimiro e la sua famiglia – conferma Di Cianni – per aver voluto pensare a noi con questo ultimo gesto di generosità. Lo ricordano con immutato affetto sia i colleghi del reparto di appartenenza che hanno avuto modo di apprezzarne la disponibilità e professionalità, sia tutti noi che lo abbiamo conosciuto come paziente. Questi gesti di attenzione gratificano del lavoro svolto e rinsaldano il legame tra la città e un reparto come il nostro che segue circa 12mila pazienti. Il continuo sostegno e supporto assicurato anche da donazioni come questa ci consentono di guardare con fiducia al futuro”. Alla famiglia giungano i più sentiti ringraziamenti anche da parte della direzione aziendale e ospedaliera.

