Una farfalla sulla divisa per la Giornata Mondiale del Lutto Perinatale

Il personale consultoriale e ospedaliero del percorso nascita di Livorno ha aderito alla Giornata Mondiale del Lutto Perinatale, che si è celebrata ieri, 15 ottobre, con un momento di riflessione e partecipazione condiviso. Per esprimere vicinanza e consapevolezza, il personale ha indossato una farfalla, simbolo di delicatezza e memoria, segno tangibile di partecipazione e rispetto verso tutte le famiglie colpite da questo tipo di perdita. Questa giornata rappresenta un’occasione di sensibilizzazione su un’esperienza profondamente dolorosa e spesso silenziosa, che coinvolge molte famiglie. Il lutto perinatale, che comprende la perdita del bambino durante la gravidanza, al parto o nei primi giorni di vita, è una ferita che richiede ascolto, sostegno e rispetto. In questa occasione, l’équipe del percorso nascita ha rinnovato il proprio impegno nel percorso di cura, accoglienza e accompagnamento delle famiglie, attraverso una rete integrata tra ospedale e territorio, affinché ogni dolore trovi riconoscimento e sostegno. “È fondamentale – sottolineano gli operatori – che il dolore non resti invisibile, ma possa essere accolto e condiviso. Solo attraverso l’ascolto e la vicinanza possiamo offrire alle famiglie un reale supporto nel loro cammino”. Con questa iniziativa simbolica, il personale del percorso nascita di Livorno ha voluto ribadire l’importanza di un’assistenza che unisce professionalità e umanità, anche nei momenti più difficili.

