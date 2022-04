Una giornata di prevenzione e informazione su salute fisica e mentale

Martedì 17 maggio alla Fondazione Caritas Livorno in via La Pira 9 saranno effettuate gratuitamente visite di screening. Organizzano Memento, Farmacia Farneti e Confcommercio con il contributo di Fondazione Caritas Livorno

Memento, gruppo interdisciplinare di neuroriabilitazione, insieme a Farmacia Farneti e Confcommercio Livorno organizzano una giornata di prevenzione ed informazione sui problemi della salute per martedì 17 maggio alla Fondazione Caritas Livorno in via La Pira 9 (Quartiere Corea). Per l’intera giornata, dalle 9,30, saranno effettuate gratuitamente:

– la prima visita di screening per la prevenzione delle malattie legate alla perdita cognitiva per avanzamento d’età o per traumi, la visita sarà effettuate dal dottor Alfonso D’Apuzzo coordinatore sanitario del centro memento. Prenotazioni: 331/6889241

– visite di screening gratuite sulla corretta alimentazione effettuate dalla dottoressa Anjalica Arcangioli, nutrizionista. Prenotazioni: 331/6889241

Grazie al contributo di Caritas Livorno.