“Una mattina al pronto soccorso con mia mamma e ho visto tanta umanità”

Dalle 8 alle 14 insieme alla madre centenaria: la testimonianza della figlia racconta ore di attenzione, professionalità e gentilezza da parte del personale sanitario: "Certo, l'attesa talvolta innervosisce, ma questo è un lavoro altrettanto estenuante”

Sei ore trascorse al pronto soccorso al fianco della mamma centenaria. Un tempo sufficiente per osservare da vicino il lavoro quotidiano di chi, ogni giorno, si prende cura delle persone che arrivano in ospedale con problemi e patologie diverse. È proprio da questa esperienza che nasce la testimonianza di una figlia Patrizia, che ringraziamo per la disponibilità: “Ho trascorso una intera mattina, dalle 8 alle 14, al Pronto Soccorso e vorrei dire la mia, dopo aver letto in passato critiche da tutte le parti”. Durante quelle ore, la donna ha potuto osservare da vicino il lavoro di operatori socio-sanitari, infermieri e medici, impegnati senza sosta nell’assistenza ai pazienti. “Ho visto arrivare persone con diversi tipi di patologie e il personale sanitario presente non si è fermato neanche un secondo svolgendo il proprio lavoro sempre con gentilezza, accudendo, medicando, sorreggendo e accompagnando le persone che chiedevano aiuto”. Un’attenzione che non è mai venuta meno neppure nei momenti più intensi. “Sempre attenti, nel silenzio, talvolta anche scherzosi, ma sempre molto seri”. Patrizia poi non nasconde che l’attesa possa essere difficile da vivere, soprattutto quando si trascorrono diverse ore in una struttura sanitaria. “Certo, l’attesa talvolta innervosisce”. Tuttavia dopo aver visto da vicino ciò che accade all’interno del Pronto Soccorso, aggiunge una considerazione: “Quello è un lavoro altrettanto estenuante”. “Grazie per tutto!”, conclude la figlia.

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