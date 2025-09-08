Una mela al giorno, campagna di prevenzione medica a Porta a Mare
Nel corso delle due giornate, dalle 9.00–13.30 e dalle 14.00–18.00, sarà possibile effettuare gratuitamente - negli ambulatori temporanei allestiti negli uffici della Direzione del complesso - una visita dermatologica e una visita senologica con ecografia
Sabato 13 e domenica 14 settembre Porta a Mare ospita nuovamente “Una mela al giorno”, una campagna sociale di prevenzione medica promossa sul territorio e che offre visite mediche gratuite, per ricordare l’importanza della prevenzione attraverso un’iniziativa concretamente dedicata alla salute dei cittadini. Nel corso delle due giornate, dalle 9.00–13.30 e dalle 14.00–18.00, sarà possibile effettuare gratuitamente – negli ambulatori temporanei allestiti negli uffici della Direzione del complesso – una visita dermatologica e una visita senologica con ecografia. La campagna prevede visite su prenotazione disponibili fino a esaurimento posti. Per riservare il proprio appuntamento, è possibile telefonare al numero 347 3731199.
Ancora una volta Porta a Mare ha il piacere di ospitare un progetto che nasce per diffondere la cultura della prevenzione, promuovendo controlli semplici ma di grande valore con medici professionisti. Con un approccio accessibile a tutti, l’iniziativa vuole ricordare a tutti quanto sia importante ritagliarsi del tempo per la propria salute, anche grazie al supporto di spazi cittadini come Porta a Mare che diventano luoghi di cura per se stessi.
