Va in pensione Ida Aragona, direttore del dipartimento di prevenzione aziendale

Ultimo giorno di lavoro per l'attuale direttore dell’unità operativa complessa Igiene degli alimenti di origine animale Area Sud (Pisa e Livorno) e direttore Area Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria dell’Azienda USL Toscana nord ovest

Ultimo giorno di lavoro per Ida Aragona, attualmente direttore dell’unità operativa complessa Igiene degli alimenti di origine animale Area Sud (Pisa e Livorno) e direttore Area Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che va in pensione dopo molti anni di attività lavorativa nella sanità pubblica. Laureata in Medicina veterinaria, con specializzazioni in ispezione degli alimenti di origine animale e in malattie dei piccoli animali, dal mese di gennaio 2017 e fino al mese di marzo 2021 è stata anche direttore del dipartimento della prevenzione aziendale. Questo importante incarico è giunto a coronamento di un percorso professionale di assoluto rilievo e a seguito di una formazione manageriale orientata sia alle funzioni gestionali specialistiche del settore di appartenenza sia ai processi di organizzazione e gestione più generali delle aziende sanitarie locali. Prima di andare a dirigere il dipartimento aziendale, la dottoressa Aragona vantava un’esperienza pluriennale di gestione di strutture complesse nei territori dell’attuale Azienda USL Toscana nord ovest. Era stata anche direttore del dipartimento di prevenzione della ex Asl Versilia. Ha svolto inoltre attività di docenza alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa e all’Istituto Superiore di Sanità ed è professore a contratto all’Università degli studi di Pisa. Alla dottoressa Aragona un saluto affettuoso e un augurio di tanta serenità per gli anni a venire da parte della Direzione e di tutti i colleghi.

Condividi: