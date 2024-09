Va in pensione il medico di famiglia e capo scout Domenico Zucca

Il dottor Domenica Zucca, che ringraziamo per la disponibilità

Il 30 settembre sarà l’ultimo giorno di lavoro (“Mi prenderò un po’ di riposo per valutare cosa fare lasciandomi aperte alcune possibilità, anche nel mondo del volontariato”) del medico di famiglia Domenico Zucca. “Ringrazio tutti i miei pazienti per la fiducia – esordisce il dottore, che ringraziamo per la disponibilità – i monteneresi che hanno frequentato lo studio a Montenero e i pazienti dello studio in corso Mazzini. Con ognuno di loro ho instaurato un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Sono contento di come sono andate le cose in questi 33 anni di servizio durante i quali ho cercato di dare tutto quello che potevo. Un consiglio alle nuove generazioni di colleghi? Quella del medico di famiglia è una professione con un ruolo sociale molto importante. Un ruolo da salvaguardare, curare e difendere. Svolgetela con serietà, animo e volontà”. Il dottor Zucca, membro da 9 anni dell’ordine provinciale dei medici di Livorno, concluderà anche la funzione di coordinatore della Aft 2 – aggregazione funzionale territoriale. Ma non quello di dirigente del movimento adulti Scout di Livorno, ruolo che porta avanti da 7 anni. Appresa la notizia, i pazienti hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza consegnando al dottore pensierini e biglietti di auguri.

