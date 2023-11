Va in pensione il medico di famiglia Riccardo Gambini

Il saluto del dottor Gambini, in pensione dal 1 dicembre: "Ringrazio tutti i miei pazienti che in questi anni mi hanno seguito, mi hanno dato fiducia, hanno condiviso con me tanto momenti della loro vita, aiutandomi a crescere professionalmente e umanamente"

Nell’ambito territoriale di Livorno dal 1 dicembre (ultimo giorno lavorativo il 30 novembre) termina il rapporto convenzionale con l’azienda Usl Toscana nord ovest il dottor Riccardo Gambini. “Ringrazio tutti i miei pazienti – spiega a QuiLivorno.it il medico di famiglia – che in questi anni mi hanno seguito, mi hanno dato fiducia, hanno condiviso con me tanto momenti della loro vita, aiutandomi a crescere professionalmente e umanamente”.

Ricordiamo che tutti gli assistiti in carico al dottor Gambini in uscita dal servizio dovranno effettuare una nuova scelta di assistenza. Il consiglio è quello di scegliere il nuovo medico tramite App SmartSST di Regione Toscana; Totem PuntoSI o portale web Open Toscana senza quindi recarsi fisicamente agli sportelli. Oppure tramite il link https://www.uslnordovest.toscana.it/richiesta-cambio-medico dove è disponibile un modulo elettronico compilabile via web.

