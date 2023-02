Va in pensione il pediatra Filippo Citti. Ha cresciuto tre generazioni

Iscritto all'ordine dei medici di Livorno dal 1978, Filippo Citti ha esercitato per più di 40 anni, dall'ottobre 1982, la professione di pediatra

Per Filippo Citti il 25 febbraio sarà l'ultimo giorno di lavoro. Il pediatra a QuiLivorno.it: "Che dispiacere visitare i bambini con la mascherina". Dal 26 febbraio tutti gli assistiti passeranno alla dott.ssa Giulia De Bernardo la quale inizierà un incarico provvisorio con decorrenza dal giorno successivo mantenendo l'ambulatorio in via Settembrini 35

Va in pensione il pediatra Filippo Citti, “anche se, devo dire la verità, speravo tanto nel Milleproroghe, mi sarebbe piaciuto lavorare fino a 72 anni. Con i bambini ci sto bene” spiega Citti, che ringraziamo per la disponibilità, raggiunto telefonicamente. Iscritto all’ordine dei medici di Livorno dal 1978, Citti ha esercitato per più di 40 anni, dall’ottobre 1982, la professione di pediatra. Anzi, esercita. “Ho appuntamenti fino al 25 febbraio, l’ultimo giorno”. Impossibile dire quanti bambini ha visitato Citti; si fa prima a contare le generazioni: “Tre generazioni di bambini“. Arco di tempo “infinito” nel quale la professione è cambiata tantissimo. “Il covid – spiega – l’ha addirittura stravolta, modificando il modo di interfacciarsi. Vedere i bambini lontani o con la mascherina non è stato facile”. Il 26 febbraio lascerà l’incarico e tutti gli assistiti, come spiegato in un comunicato stampa della USL Toscana nord ovest il 16 febbraio, saranno presi automaticamente in cura dalla dott.ssa Giulia De Bernardo, la quale inizierà un incarico provvisorio con decorrenza dal giorno successivo mantenendo l’ambulatorio in via Settembrini 35. Dove si trova attualmente Citti dopo aver ricevuto nel corso degli anni in via Provinciale Pisana, via Calabria, via dell’Alloro, via Pisacane e via Caprilli. “Un consiglio ai pediatri giovani? Vivere la professione e costruire un pezzo alla volta con, da un lato, la pratica e, dall’altra, l’aggiornamento professionale costante. Cosa farò dal 26 febbraio? Sto pensando di proseguire come libero professionista”.

