Vaccinazioni, da lunedì 21 nuovo orario di apertura del Modigliani Forum

L’attività si svolgerà esclusivamente dalle 8 e alle 13 in relazione ai flussi che si registrano in questa fase della campagna vaccinale

Da lunedì 21 febbraio cambiano gli orari di apertura del centro vaccinale collocato all’interno del Modigliani Forum. In particolare l’attività vaccinale si svolgerà esclusivamente nella fascia mattutina compresa tra le 8 e le 13 con una rimodulazione dell’orario decisa per adeguare l’attività ai flussi che si registrano in questa fase della campagna vaccinale.

Con l’occasione ricordiamo per ricevere la vaccinazione è necessario presentarsi con documento di identità, tessera sanitaria e, possibilmente, con la modulistica disponibile sul sito aziendale nella sezione “Come fare per” alla voce “Vaccino Covid19: consenso informato e scheda anamnestica” (https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/6706-vaccino-covid19-consenso-informato-e-scheda-anamnestica) già compilata. Per l’accesso è necessario presentarsi all’ingresso della struttura, dove si trova il personale della sicurezza che indirizzerà al percorso corretto. Nel caso di minori è necessaria la presenza di entrambi i genitori o di uno con delega dell’altro secondo modulistica disponibile su sito (https://www.uslnordovest.toscana.it/moduli/7356-consenso-informato-vaccinazione-anti-covid19-per-minori).

Per prenotarsi è necessario utilizzare il portale della Regione Toscana (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it).