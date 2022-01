Vaccini 5-11 anni: accesso libero negli hub fino al 27 febbraio

Dal 27 gennaio al 27 febbraio al via una campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica. Nelle sedi vaccinali a Livorno e provincia ci saranno delle finestre orarie durante le quali sarà possibile accedere liberamente, senza prenotazione

Un mese con accesso libero per il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. Dal 27 gennaio al 27 febbraio, l’Azienda Usl Toscana nord ovest metterà in atto una campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica aprendo nelle proprie sedi vaccinali delle finestre orarie durante le quali sarà possibile accedere liberamente, senza prenotazione, per far fare ai propri figli la prima o la seconda dose di vaccino pediatrico.

Ecco nel dettaglio sedi e orari dell’accesso libero per l’ambito di Livorno e provincia.

A partire da giovedì 27 gennaio sarà possibile accedere ad accesso libero alla vaccinazione pediatrica al Modigliani Forum di Livorno tutti i giorni in orario 8-13 e 14-19.

All’ospedale di Piombino nei giorni 27, 28 e 30 gennaio, e 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15 16, 19, 21 e 24 febbraio in orario 14-17.



Dal 31 gennaio sarà aperta ad accesso libero anche la sede vaccinale dell’ospedale di Cecina, nello specifico i giorni 31 gennaio e 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 23 e 25 febbraio in orario 14-17