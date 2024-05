Vetrina internazionale per il Laboratorio Analisi dell’ospedale

Una immagine del video europeo che riporta l’esperienza livornese e la direttrice dell'area Laboratori dell'Azienda USL Toscana nord ovest, Elisabetta Stenner

LabDay, l’esperienza livornese riportata a livello internazionale dalla Federazione europea di chimica clinica e medicina di laboratorio

L’esperienza di apertura al pubblico del Laboratorio Analisi dell’ospedale di Livorno è stata inserita tra le iniziative meritevoli di menzione nel video diffuso a livello internazionale dalla Federazione europea di chimica clinica e medicina di laboratorio per celebrare il LabDay 2023. L’evento che si era tenuto nel novembre scorso all’interno della struttura guidata dalla direttrice dell’area Laboratori dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Elisabetta Stenner, aveva portato oltre cento persone a visitare il padiglione 14B in occasione della Giornata europea dei laboratori di analisi. Tra i più interessati anche molti ragazzi delle scuole superiori che, guidati da tecnici, biologi, microbiologi e medici del laboratorio, avevano colto l’occasione per scoprire il funzionamento di un laboratorio che ogni anno processa 4,5 milioni di campioni di sangue o altri materiali organici. “In quella occasione – conferma la direttrice Elisabetta Stenner – eravamo rimasti piacevolmente colpiti dal livello di interesse che aveva suscitato la nostra iniziativa e dai complimenti rivolti ai nostri operatori in qualità di guide del particolare tour offerto ai luoghi del nostro lavoro che spesso si svolge dietro le quinte, ma che rimane alla base delle diagnosi e quindi anche delle terapie somministrate. Questo riconoscimento arrivato anche a livello europeo gratifica ulteriormente il servizio che assicuriamo ogni giorno per tutti i nostri utenti e ci spinge sicuramente a ripetere l’iniziativa su più sedi, anche per l’edizione 2024 del LabDay che si svolgerà il prossimo 5 novembre”.

Questo il video diffuso a livello internazionale dalla Federazione europea di chimica clinica e medicina di laboratorio: https://www.eflm.eu/upload/docs/EuLabDay2023(Video).mp4

Questo il servizio video pubblicato sul canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest realizzato in occasione del LabDay2023 sul laboratorio di analisi di Livorno: https://www.youtube.com/watch?v=YoBZzcfSSPA&list=PLb_NXbIs5XPM7BDCRFjMJdZ2axQYNjoa7&index=1

