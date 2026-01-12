Vito Giudice nominato primario di Oculistica

Il dottor Giudice assume l'incarico di direttore della Struttura Complessa Oculistica Livorno Cecina Piombino Elba

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, con deliberazione del Direttore generale n. 7 del 7 gennaio 2026, è stato conferito al dottor Vito Giudice l’incarico di direttore della Struttura Complessa Oculistica Livorno Cecina Piombino Elba, al termine della procedura di selezione pubblica bandita da Estar per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, nella disciplina di Oftalmologia. La selezione, espletata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, si è conclusa con la definizione di una graduatoria di idonei sulla base della valutazione dei curricula e dei colloqui svolti dalla commissione esaminatrice. Il dottor Giudice si è collocato al primo posto con il punteggio complessivo più elevato, risultando pertanto vincitore della procedura e destinatario dell’incarico di direzione della struttura complessa. La Struttura Complessa di Oculistica Livorno Cecina Piombino Elba rappresenta un nodo fondamentale della rete oftalmologica aziendale, garantendo attività ambulatoriali, chirurgiche e di presa in carico specialistica su un bacino territoriale ampio e articolato. La nomina del dottor Giudice si inserisce nel percorso di consolidamento e sviluppo dell’offerta assistenziale in ambito oftalmologico, in coerenza con gli obiettivi di qualità, sicurezza e appropriatezza delle cure perseguiti dall’Azienda. “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la qualità e l’appropriatezza dell’assistenza oftalmologica su tutto il territorio di competenza – dichiara il dottor Vito Giudice –. Intendo lavorare in stretta sinergia con tutti i professionisti della struttura per valorizzare le competenze presenti, migliorare i percorsi di cura e garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, sicuri e orientati all’innovazione”. L’Azienda USL Toscana nord ovest rivolge al dottor Vito Giudice i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, nella convinzione che la sua professionalità e la sua esperienza contribuiranno a rafforzare ulteriormente la qualità dei servizi oftalmologici offerti ai cittadini dei territori di Livorno, Cecina, Piombino ed Elba.

Esperienza professionale. Il dottor Vito Giudice, laureato in Medicina e Chirurgia con lode all’Università di Pisa e specializzato in Oftalmologia nello stesso Ateneo, vanta un’esperienza professionale pluridecennale in ambito clinico, chirurgico e organizzativo. Dopo un lungo percorso presso l’Oculistica universitaria pisana, dal 2002 opera stabilmente all’Ospedale di Livorno come dirigente medico oculista, dove ha svolto attività di chirurgia della cataratta e corneale, e vanta esperienza nel trattamento dei melanomi della coroide oltre a diagnostica avanzata e pronto soccorso oculistico. Ha ricoperto nel tempo incarichi di alta specializzazione e di direzione di strutture semplici e complesse, con responsabilità nella gestione delle sale operatorie e nell’organizzazione dei percorsi chirurgici. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche ed è costantemente impegnato nella formazione e nell’aggiornamento professionale.

