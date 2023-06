Walking Friends 3.0, la tappa del “camminare bene” promossa dal campione olimpico Damilano

Maurizio Damilano, il pluricampione olimpico e mondiale di marcia, sarà l’ospite d’onore della tappa livornese del progetto nazionale “Walking Friends 3.0” che si terrà venerdì 23 giugno alle 18 con partenza dalla Rotonda C. A. Ciampi di Ardenza per la promozione tra le persone affette da diabete o comunque in sovrappeso di camminate e stili di vita salutari. Il programma prevede il ritrovo alle 18 allo Chalet della Rotonda alla presenza, oltre del campione Maurizio Damilano (Presidente Scuola del Cammino, MAP Italia), di Rocco Garufo (Assessore Comune di Livorno), Cinzia Porrà (Direttrice Zona Livornese), Graziano Di Cianni (Direttore Diabetologia USL Tno), Carmine Di Muro (Direttore Medicina dello sport USL Tno) e Antonio Benigni (Presidente Associazione Diabetici Area Livornese). Alle 18.30 il gruppo guidato da Damilano partirà per una camminata di circa 30 minuti sul lungomare alla quale sono invitati a partecipare senza alcun vincolo, oltre ai gruppi di cammino della Azienda USL Toscana nord ovest, anche i livornesi di tutte le età interessati all’iniziativa.

Nel 2008 Maurizio Damilano, campione olimpico di marcia, ha dato vita assieme al fratello Giorgio alla disciplina del fitwalking, ovvero la camminata a passo svelto, avvicinandosi al mondo del diabete e mettendo a disposizione della comunità medica e dei pazienti le sue competenze e metodologie sportive. L’iniziativa “Walking Friends 3.0” che propone di associare il fitwalking a terapie farmacologiche e alimentazione corretta per migliorare la salute delle persone diabetiche si inserisce nel programma “Cities Changing Diabetes” al quale hanno aderito l’Azienda USL Toscana nord ovest e il Comune di Livorno. Camminare insieme facilita la socializzazione e migliora l’autostima e la cura di sé. Inoltre i benefici dell’attività di tipo aerobico riguardano tutti gli aspetti della sindrome metabolica e sono chiaramente documentati: la riduzione della massa grassa, soprattutto viscerale, l’aumento della sensibilità insulinica, la riduzione della pressione arteriosa, dell’emoglobina glicata, del colesterolo LDL e dei trigliceridi. I risultati complessivi di questi effetti sono la riduzione della mortalità per cause cardiovascolari compresa tra il 30 e il 60% nei vari studi epidemiologici e la riduzione della mortalità da tutte le cause.

