Scherma. Lombardi è ancora d’oro a squadre nella tappa parigina

L’Italia dei fiorettisti è ancora d’oro, per la terza volta consecutiva nella stagione 2024/2025, all’alba del nuovo quadriennio olimpico. E tra questi brilla il nome di Giulio Lombardi, atleta delle Fiamme che da anni ormai si allena al Circolo Fides di via Allende con il maestro Beppe Pierucci. Come lo scorso novembre a Tunisi, come a dicembre sulle pedane giapponesi di Takasaki, anche domenica 12 gennaio a Parigi suona l’Inno di Mameli: tre gare a squadre di Coppa del Mondo di fioretto maschile, in tre continenti diversi, e tre successi per il team azzurro. Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi hanno trionfato pure allo “Stade Pierre de Coubertin”, sciorinando una prestazione super, sancita prima dalla semifinale vinta sulla Francia padrona di casa e poi dal successo in finale all’ultima stoccata, per 45-44, contro il Giappone campione olimpico.

La formazione del CT Stefano Cerioni, e guidata in terra transalpina (causa virus influenzale per il Commissario tecnico) dai maestri Filippo Romagnoli ed Eugenio Migliore, è stata dominante fin dall’alba della competizione. L’Italia ha infatti debuttato con una netta vittoria sulla Spagna nel match degli ottavi, con il punteggio di 45-15. Nei quarti Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi hanno poi superato la Corea per 45-34, arrivando così alla semifinale che li ha visti opposti ai beniamini di casa francesi. Anche contro i transalpini che erano sostenuti da un grande pubblico, però, gli azzurri hanno fatto valere la loro superiorità in pedana, archiviando il match con il risultato di 45-39.

Si è arrivati così alla finale con il Giappone: l’Italia ha provato a scappar via nel punteggio più d’una volta, ma Shikine e compagni non hanno mai mollato, l’epilogo è stato punto a punto e l’oro si è deciso all’ultima stoccata, messa a segno da Macchi per il 45-44 che ha sancito la terza vittoria consecutiva della squadra azzurra di fioretto maschile.

