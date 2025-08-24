Scivola sugli scogli alle Vaschine, soccorso 50enne

I soccorritori in scooter della Svs per il progetto Estate Sicura (foto d'archivio)

Paura nel primo pomeriggio di domenica 24 agosto alla spiaggia delle Vaschine, dove un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato su uno scoglio bagnato dal mare. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30.

Il 50enne, cadendo, ha riportato un trauma cranico e un trauma nella zona lombosacrale. Subito è scattata l’attivazione dei soccorsi nell’ambito del progetto Estate Sicura: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli scooter sanitari della Svs e i volontari della Misericordia di Antignano (quest’ultima senza personale medico a bordo).

Era stato allertato anche il gommone della Svs, ma il mezzo è stato costretto a rientrare a causa del mare mosso. L’uomo, stabilizzato dai soccorritori a terra, è stato preso in carico per le cure necessarie.

