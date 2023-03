Scontro in autostrada tra due auto: 7 feriti

Due auto si sono scontrate in autostrada sull'A12 in direzione Genova nel pomeriggio di sabato 4 marzo intorno alle 17

Due auto si sono scontrate in autostrada sull’A12 in direzione Genova nel pomeriggio di sabato 4 marzo intorno alle 17. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale per cui è intervenuta la polizia stradale. Sul posto si sono portati i volontari della Svs con tre mezzi di soccorso intervenuti rispettivamente uno dalla sede di via San Giovanni e due dalla sede di Ardenza.

Sette i feriti in totale, due all’interno di un’auto e 5 nell’altra vettura, i quali hanno riportato per fortuna lievissime conseguenze tanto che hanno tutti rifiutato il ricovero e il trasporto in ospedale.

Traffico a rilento per il tempo necessario di sgomberare la carreggiata e di effettuare i rilievi del sinistro stradale.

Condividi: