120 classi a Villa Mimbelli per la 14ª edizione del “Mercato dell’Orto in Condotta”

Saranno ben 120 le classi scolastiche cittadine presenti domani, martedì 20 maggio, alle ore 15.30 a Villa Mimbelli, per la 14ª edizione del Mercato dell’Orto in Condotta, evento finale dell’omonimo progetto di Slow Food sostenuto e finanziato dal Comune di Livorno con il coordinamento del CRED e la collaborazione di tante insegnanti delle scuole cittadine.

Un progetto che si contraddistingue anche a livello nazionale, sia per la qualità dei contenuti sia per l’elevato numero di scuole coinvolte, ciascuna con il proprio orto scolastico.

Sarà ancora una volta la sfilata dei bambini e delle bambine a dare il via a questo evento tanto atteso dalla comunità scolastica e dalle famiglie. Le classi, guidate da animatori e animatrici di KoalaLudo, entreranno nel parco dall’ingresso di via delle Case Rosse cantando “Eppure soffia” di Pierangelo Bertoli, canzone scritta 50 anni fa ma sempre attuale, poi convergeranno davanti al Teatrino della Villa per un breve saluto collettivo. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti, la vicesindaca con delega alle attività educative Libera Camici e, naturalmente, Valentina Gucciardo, presidente di Slow Food Livorno e instancabile promotrice dell’iniziativa. A questo punto avrà inizio il Mercato, e i bambini-contadini si dirigeranno verso gli stand delle rispettive scuole, per “vendere” ai familiari gli ortaggi che in questi mesi hanno coltivato con passione e dedizione nell’orto della propria scuola.

È prevista una merenda a base di pane e olio extra vergine di oliva. Nell’area allestita dai Servizi educativi 0-6 del Comune sarà disponibile la merenda per celiaci.

ASA sarà presente con una fontanella di acqua di alta qualità dove ricaricare le borracce, per evitare l’utilizzo di bottigliette e far sì che l’evento sia a basso impatto ambientale. Ci sarà anche una postazione “stazione ecologica” dove portare tutti i rifiuti, per fare in modo che a fine manifestazione Aamps possa liberare il parco nel più breve tempo possibile.

La postazione di Slow Food ospiterà il team Pediatria e sarà possibile guardare il video su tutte le attività svolte durante l’anno scolastico, grazie all’impegno di Cristina Piovani, Anna Lisa Volpe e Filippo Savoca, docenti della scuola ospedaliera dedicata ai minori ricoverati.

Presso lo stand del Polo Frangilli (Pian Di Rota e Menotti) sarà possibile fare il gioco dei tappi. Presso lo stand delle De Amicis gioco dei tappi e tiro a segno. Il Satellite organizzerà un laboratorio di bombe di semi per la fascia di età 0-3, mentre le Campana organizzeranno un laboratorio bombe di semi per i più grandi.

La Ludoteca di Villa Mimbelli sarà aperta con attività a tema.

Tra gli ospiti ci saranno Fiab, In Associazione, Aism, Avis Comunale e i clown di corsia “I Libecciati” che verranno a fare animazione, Mister Green che condizioni meteo permettendo farà un’azione di pulizia simbolica, il Consiglio del Cibo di Livorno che farà animazione per la riduzione degli sprechi.

“I numeri di questo progetto – dichiara la vicesindaca Libera Camici – continuano a regalarci soddisfazioni testimoniando anche a livello nazionale la grande qualità del sistema educativo livornese. L’iniziativa, grazie al fondamentale impegno portato avanti dalle insegnanti e dalla locale Condotta Slow Food, da Valentina Gucciardo in particolare, è giunta alla 14^ edizione: un vero record, e l’orto scolastico è ormai diventato un punto di riferimento imprescindibile per la maggior parte delle scuole cittadine. Continueremo a portare avanti con convinzione questi percorsi didattici che insegnano ad apprezzare uno stile di vita più salutare e naturale e un’alimentazione più genuina e consapevole”.

“Siamo molto orgogliosi – spiega Valentina Gucciardo – che il progetto abbia proseguito senza interruzioni, continuando ad essere vivo e partecipato. Livorno si dimostra la città italiana con più scuole presenti e il nostro mercato il più bello e sentito, e quello che offre di più in beneficenza alle associazioni. Avremo con noi Annalisa D’Onorio, responsabile dell’ufficio Educazione di Slow Food Italia e ci saranno rappresentanti di amministrazioni locali e istituti comprensivi di San Miniato e della Lunigiana, che hanno seguito le nostre attività e verranno per raccogliere maggiori informazioni. Dopo aver sostenuto diversi orti in Africa e diverse zone alluvionate in Italia, quest’anno abbiamo deciso di sostenere con le donazioni ancora una volta Aism, poi la nostra Pediatria e In Associazione per l’acquisto di una speciale sedia a rotelle”.

Queste le scuole coinvolte (150 classi partecipanti al progetto, 120 presenti al Mercato)

Nidi: Coccinella, Il Satellite, Zerotre

Centri infanzia: Alveare, Girasoli, La Giostra, Pina Verde Villini.

Scuole dell’infanzia: Benetti, Bimbi Allegri, Gobetti, Menotti, Munari, La Rosa, Palazzina, Pestalozzi, Pian di Rota, Tartaruga.

Scuole primarie: Campana, Cattaneo, Dal Borro, De Amicis, Gramsci, Natali, Micheli, Razzauti, Rodari, Villa Corridi.

Scuola ospedaliera.

