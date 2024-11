25 novembre, flash Mob alla scuola primaria Cattaneo

Coinvolte tutte le nove classi con le relative insegnanti che hanno indossato delle magliette contro la violenza sulle donne, mentre le alunne e gli alunni hanno preparato dei bellissimi cartelloni e materiale tematico con frasi ad effetto. E’ stato scelto un minuto di rumore anziché di silenzio per dare voce a chi da molto tempo è rimasta muta

Oggi, nella scuola primaria Cattaneo, un plesso dell’Istituto Comprensivo Bartolena de La Rosa, si è tenuto un flash mob nel giardino pubblico adiacente alla scuola in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un flash mob che ha coinvolto tutte le nove classi con le relative insegnanti che hanno indossato delle magliette contro la violenza sulle donne. E’ stato scelto un minuto di rumore anziché di silenzio per dare voce a chi da molto tempo è rimasta muta. Da anni l’impegno delle docenti e dei docenti, del personale scolastico e delle bambine e dei bambini è orientato verso l’educazione al rispetto delle disuguaglianze, della parità di genere e del rispetto dell’altro ma quest’anno abbiamo voluto far sentire le nostre voci anche all’esterno ed in tutto il quartiere. Le alunne e gli alunni hanno preparato dei bellissimi cartelloni e materiale tematico con frasi ad effetto. Il progetto si concluderà a fine anno con una rappresentazione teatrale di tutto il plesso scritto a più mani sempre sulla tematica legata agli stereotipi di genere.

