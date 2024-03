8 marzo al cinema per gli alunni delle Mazzini

Venerdì 8 marzo gli alunni di tutte le classi terze della secondaria dell’istituto comprensivo Giuseppe Mazzini hanno iniziato la giornata scolastica in un modo diverso dal solito: sono stati accolti con i propri insegnanti nella sala del cinema teatro dei Salesiani per la visione del film “C’è ancora domani”, di Paola Cortellesi. Per molte classi la visione di questo film è stato parte di un percorso di storia ed educazione civica sui diritti delle donne e contro la violenza; a tutti quanti il film ha offerto un punto di partenza per riflettere sul diritto al voto e sul diritto allo studio. Il film, infatti, racconta le vicende di una povera famiglia romana nei giorni precedenti alle votazioni del 2 giugno 1948, in cui tutti gli italiani, per la prima volta anche le donne, hanno votato per la scelta fra monarchia e repubblica e per l’elezione dell’assemblea costituente. Protagonista del film è la mamma, Delia, donna piena di risorse ma sottomessa a un marito violento, che cerca un riscatto per sé e per la figlia.

Generalmente i ragazzi hanno apprezzato la leggerezza con cui la regista è riuscita a trattare temi forti e il fatto che alcuni personaggi, pur terribili nei loro pensieri e nei loro comportamenti, riuscissero a far ridere in alcuni momenti del film. Una delle questioni più controverse è stata la scelta di utilizzare il ballo per evocare le scene di violenza domestica: a molti questa soluzione è piaciuta, altri si sono sentiti disorientati.

La visione del film è stata proposta proprio l’8 marzo, in occasione della Festa della donna, per una serie di coincidenze. Alla base dell’attività c’è stata la volontà di portare gli alunni delle terze a vedere sul grande schermo una vicenda forte, ambientata in un periodo molto significativo che loro studieranno a storia nella parte finale dell’anno scolastico. Questa volontà si è incontrata con la disponibilità degli operatori del cinema teatro dei Salesiani, che avevano il film in programmazione in questi giorni nel proprio cineforum e sono stati disponibili ad organizzare una proiezione speciale per la scuola e ad organizzarla in concomitanza con la Festa della donna. La visione del film, oltre al contenuto da sfruttare per la didattica, ha quindi permesso alla scuola di far conoscere meglio agli alunni uno spazio importante del territorio in cui si trova la scuola e a far fare loro esperienza della visione di un film al cinema, esperienza che non è comune per tutti. È stato importante, infine, il fatto che l’attività sia stata organizzata per gli alunni di tutte le classi terze, quasi 200 ragazzi sia delle ex-Gamerra che della sede di via Tozzetti, dando loro una opportunità per fare esperienze insieme e conoscersi meglio.

