A 17 anni e mezzo supera il concorso e entra a Medicina e Chirurgia

Nella foto inviata dalla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, Cristina in Virginia (Stati Uniti) dove ha proseguito e completato gli studi ottenendo il diploma IB (International Baccalaureate) bilingue in inglese e spagnolo con la lode

In Virginia, dove si è trasferita per il lavoro del padre, la studentessa dell'Enriques ha proseguito gli studi diplomandosi con lode all'High School e il 2 ottobre inizierà il primo anno di Facoltà a Pisa: "Spero possa continuare a eccellere in quello che fa se lo merita. I risultati ottenuti fino ad ora sono il frutto di tanti sacrifici che ha fatto, nulla le è stato regalato". Entusiasta uno dei prof dell'Enriques: "La tua passione e il tuo entusiasmo illuminavano le mie lezioni. Complimenti"

Rientrerà in Italia in tempo per iniziare il 2 ottobre a Pisa il primo anno di medicina e chirurgia dopo aver superato lo scorso aprile, a 17 anni e mezzo, il test di ammissione che le ha permesso di entrare all’Università. Un concorso nazionale che ha visto la livornese Cristina superarlo al primo tentativo concorrendo con 60.000 studenti per 14.000 posti, di cui circa 328 (comprensivo delle riserve dell’Accademia Navale e della Scuola Superiore Sant’Anna) a Pisa. “Mia figlia – spiega mamma Stefania che ringraziamo per la disponibilità – ha potuto partecipare al concorso a quest’età avendo fatto la primina e avendo terminato la scuola superiore qui, in Virginia, dove l’High School dura 4 anni e non 5. In pratica si è trovata con due anni di anticipo. Siamo orgogliosi di lei per il traguardo raggiunto”. Un traguardo eccezionale di cui vanno orgogliosi, certamente, i genitori Stefania e Nicola, ma anche l’Enriques dove Cristina ha studiato prima di trasferirsi con la famiglia nell’ottobre 2021 negli Stati Uniti e dove ha poi proseguito e completato gli studi ottenendo il diploma IB (International Baccalaureate) bilingue, in inglese e spagnolo, con la lode. “Per motivi di lavoro – prosegue Stefania – mio marito ed io rimarremo altri due anni in Virginia. Con Cristina ci sentiremo e la seguirò. Spero possa continuare a eccellere in quello che fa. Se lo merita. I risultati ottenuti fino ad ora sono il frutto di tanti sacrifici che ha fatto, nulla le è stato regalato”. Cristina è una ragazza come tante, si dice in questi casi, ma è così. E’ piena di interessi anche sportivi: ha praticato pattinaggio artistico, nuoto, e in America ha continuato a fare sport con la scuola. È sempre stata curiosa e molte cose le ha studiate anche in maniera autonoma. Ha tanti amici e le piace uscire con loro. Uno dei prof dell’Enriques, il professor Paoletti insegnante di Chimica, si è congratulato con Cristina: “Sono veramente felice che tu sia riuscita ad entrare a Medicina, anche se non avevo dubbi. Ricordo sempre la tua passione e il tuo entusiasmo che illuminavano le mie lezioni e sono sinceramente e immensamente orgoglioso di te, della magnifica persona che già eri, e che ancor più sei diventata, di come hai sempre affrontato sfide e opportunità con ottimismo, curiosità soprattutto, e con un entusiasmo, che come ho già detto, è come una luce che brilla con te e illumina tutto ciò che ti circonda, coltivala sempre! Ti auguro un futuro brillante e pieno di successi, un abbraccione!”.

Condividi: