A 30 anni due lauree magistrali con 110 e lode

Foto inviata dalla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità

Dopo essersi diplomata all'Enriques con 100, Eleonora Casabona ha intrapreso gli studi universitari in Giurisprudenza e poi in Economia aziendale conseguendo inoltre due Master. Domenica i festeggiamenti con la famiglia, orgogliosa di un traguardo raggiunto conciliando studio e lavoro

Due lauree magistrali, entrambe con 110 e lode, due master e una carriera professionale già avviata a Milano. È la storia di Eleonora Casabona, livornese di 30 anni, che ha saputo trasformare la passione per lo studio in un percorso di crescita continuo, senza rinunciare al lavoro e affrontando nuove sfide anche quando gli impegni sembravano lasciare poco spazio. Un cammino costruito con determinazione, iniziato sui banchi del liceo scientifico Enriques, dove nel 2014 ha conseguito il diploma con il massimo dei voti: 100 su 100. Da lì la scelta di iscriversi all’Università di Pisa, alla facoltà di Giurisprudenza, dove ha portato a termine il primo importante capitolo della sua formazione. La prima laurea magistrale, conseguita nell’anno accademico 2022/2023, è stata dedicata a un tema di grande rilevanza storica e giuridica: “I crimini contro l’umanità. Tra evidenze storiche e tentativi di codificazione”. Una tesi che testimonia l’interesse per il diritto penale internazionale e per le questioni giuridiche che riguardano la tutela dell’umanità. Dopo la laurea, per Eleonora si sono aperte subito le porte del mondo professionale. Ha iniziato infatti a collaborare con LA&P, studio milanese, dove ha iniziato a mettere in pratica le competenze acquisite durante gli anni universitari. Proprio l’esperienza lavorativa le ha permesso di individuare un ambito nel quale approfondire ulteriormente la propria preparazione: quello economico-aziendale e tributario. Da qui è nata la scelta di intraprendere un secondo percorso universitario, questa volta in Economia aziendale, all’Università Telematica Giustino Fortunato. Una decisione impegnativa, perché portata avanti mentre lavorava a tempo pieno, con giornate intense e orari che spesso lasciavano poco tempo per studiare. Anche questa volta, però, Eleonora è riuscita a raggiungere il massimo risultato. La tesi, discussa in presenza nell’anno accademico 2025/2026, si intitola “La transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi d’impresa: profili economico-aziendali, prassi amministrativa e primi orientamenti giurisprudenziali”. Un argomento strettamente legato al suo percorso professionale, che unisce il diritto tributario alla gestione e alla risoluzione delle crisi aziendali. Il risultato è stato ancora una volta 110 e lode, un traguardo che ha sorpreso e riempito d’orgoglio anche i suoi familiari, consapevoli dei sacrifici necessari per preparare una seconda laurea senza interrompere l’attività lavorativa. “La prima laurea un po’ ce l’aspettavamo, visti i voti e il percorso che aveva fatto. La seconda, invece, ci ha sorpreso positivamente: riuscire a prepararla incastrando lo studio con gli orari di lavoro è stato davvero straordinario”, raccontano i familiari, che ringraziamo per la disponibilità.

Ma la formazione di Eleonora non si è fermata alle due lauree. Nel 2024 ha conseguito a Milano il master Expert Solution Bilancio e Revisione, mentre nel 2025 ha completato il master Marketing and Business Environment, ampliando ulteriormente le proprie competenze in ambito aziendale e gestionale. Un percorso che racconta una giovane professionista capace di investire su se stessa, mettendo in relazione studio ed esperienza sul campo. La scelta di approfondire Economia aziendale, in particolare, è maturata proprio dalla consapevolezza di quanto le conoscenze economiche e tributarie fossero centrali nella sua attività quotidiana. Dietro i titoli accademici, però, c’è soprattutto una persona che ha saputo affrontare con costanza gli impegni e le responsabilità. Ed è questo l’aspetto che la famiglia tiene maggiormente a sottolineare: “Ci ha reso tutti orgogliosi, da sempre, per la persona che è, oltre che per i risultati ottenuti. E questa volta si è davvero superata”. La soddisfazione sarà celebrata anche con un momento speciale. Domenica la famiglia e gli amici si riuniranno per festeggiare la seconda laurea di Eleonora, condividendo la gioia per un traguardo raggiunto con impegno e sacrificio. Un’occasione per celebrare non soltanto il risultato accademico, ma anche la determinazione dimostrata nel conciliare il lavoro con lo studio.

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