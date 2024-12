A cena dopo 55 anni i ragazzi della 5ªA Iti Meccanici 1968/69

55 anni e mezzo fa, i ragazzi erano prossimi a sostenere l’esame di maturità. Non mancavano per il granitico gruppo della 5ªA Iti Meccanici, al termine dell’anno scolastico 1968/69, tensione ed emozioni. La tensione, a distanza di oltre mezzo secolo, è svanita. Restano però forti le emozioni tutte le volte nelle quali questi eterni ragazzi si ritrovano per un incontro conviviale, nel quale si vanno a snocciolare le esperienze, scolastiche (e non solo scolastiche) mai dimenticate e nel quale si ricreano di colpo vecchie alchimie ed una grande compattezza di una classe… unica. Una rimpatriata allegra e spensierata, fatta di scherzi e risate. L’incontro in questione si è consumato in occasione di un memorabile pranzo, questo sabato prenatalizio al “Priami” di Stagno, presso la club house della società rugbistica della LundaX Lions Amaranto.

Questi gli studenti che si sono incontrati 55 anni e mezzo dopo essersi dììiplomati presso l’ITI Meccanici: Mauro Dovicchi, Andrea Budassi, Paolo Paoletti, Carlo Campera, Giuseppe Siracusa, Paolo Petracchi, Giuliano Pitto, Gabriele Orioli, Alberto Morelli, Mauro Fraddanni, Claudio Jacoponi, Aldo Baldacchino, Luigi Pucini, Luigi Donati, Franco Honovich, Riccardo Giorgi, Roberto Succi, Maurizio Gradoni, Fabio Carotenuto, Livio Fantei.

