A Ciak si gira l’ITI si prende la scena

Al Teatro Salesiani premiati i migliori video sul tema della donazione. L'istituto di via Galilei conquista tutto il podio della 10ª edizione del concorso organizzato da Avis Comunale Livorno tra i 14 corti realizzati dagli studenti delle scuole partecipanti: Liceo Enriques, Iti e Vespucci-Colombo

di Martina Romeo

Premiati questa mattina, al Cinema Teatro Salesiani in Viale del Risorgimento, i creatori dei tre video vincitori di “Ciak si gira: donare è vita”. Organizzato da Avis Comunale Livorno, in collaborazione con le Associazioni del dono (ADMO, AIL e VITE), il concorso è quest’anno giunto alla sua decima edizione. Lo scopo, come sempre, è quello di far realizzare ai ragazzi degli Istituti Superiori labronici filmati o corti a tema donazione e ciò in modo da avvicinare il più possibile i giovani al gesto del dono. Quest’anno, il concorso ha visto la partecipazione di tre scuole del nostro territorio: il Liceo Enriques, l’Iti Galilei e l’IIS Vespucci-Colombo, ciascuna delle quali ha preso parte all’evento con classi terze e/o quarte, realizzando una totalità di 14 video. Questi ultimi giudicati questa mattina da una giuria composta da Sonia Manetti del CRED, Valeria Tognotti di Telegranducato e Martina Romeo di QuiLivorno.it. Oltre alla visione dei diversi corti, il Teatro Salesiani è stato luogo di numerosi interventi mirati ad approfondire il tema del dono a 360°, con intrattenimento, interventi e testimonianze dirette di persone come i Vip Libecciati, la volontaria AGBALT Erika Todisco, Giorgio Ciccotelli del Civico 79 e dell’Associazione Progetto Strada. Presenti, inoltre, anche il presidente Avis Comunale Livorno Antonio Cucè, Andrea Tistarelli di ADMO, la presidente di VITE Onlus Gloria Chiarini, Massimo Elisei, il presidente di AIL Andrea Leonardi e Fiorella Cateni, presidente Cesvot delegazione di Livorno. A trionfare nell’edizione 2026 di “Ciak” è stato l’Iti Galilei che è riuscito a conquistare l’intero podio. Le prime tre posizioni:

“Sei sempre in tempo” – Iti Galilei, 3°C bis

“Chi è il tuo eroe” – Iti Galilei, 3°C bis

“Attraverso i miei occhi” – Iti Galilei, 3°A bis

Ai vincitori sono stati assegnati i medesimi premi previsti lo scorso anno: buono per un giro pizza da Pizza a Go-Go per i terzi classificati; una tessera del The Space Cinema comprensiva della visione di cinque film per i secondi e per i primi un buono per l’acquisto di un biglietto su TicketOne. Oltre ai premi citati, tutti e tre i gruppi finalisti hanno ricevuto una targa ricordo. Da sottolineare è che il progetto, oltre a evidenziare l’importanza del dono di qualsiasi tipo, dà anche diritto ad ore di Formazione Scuola-Lavoro.

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