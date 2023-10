A pranzo dopo 50 anni le alunne dell’istituto Santa Maria Maddalena

Come sono e com'erano nelle foto inviateci dalla classe che ringraziamo

Réunion di classe per le 40 "bimbe delle sòre" che il 1 ottobre 1973, quando si aprirono le porte per la 1a Classe Superiore, ancora non sapevano che sarebbero diventate, oltre che compagne di classe, amiche per sempre. E così è bastato un piccolo tamtam sui vari social per ricreare la magia

1 ottobre 1973, esattamente 50 anni fa, all’Istituto Linguistico S.Maria Maddalena si aprirono le porte per la 1a Classe Superiore, e ad entrare furono 40 ragazzine che ancora non sapevano che sarebbero diventate, oltre che compagne di classe, amiche per sempre. Un gruppo che, nei decenni, è rimasto unito da qualcosa che non si è consumato nel tempo. E così è bastato un piccolo tamtam sui vari social, che la magia si è creata. Questa volta l’anniversario era davvero importante, 50 anni dopo quel giorno di ottobre 1973, è tornata la voglia di ripercorrere i corridoi e le stanze dell’istituto, di rifare la foto di gruppo classica sulla scalinata nel giardino della scuola e, per il pranzo ed i festeggiamenti essere ospitate nel Teatro che tante volte le ha viste esibirsi. Per essere presenti a questa Réunion sono accorse da ovunque: New Castle (Inghilterra), Pontedera, Massa Marittima e Varese. Ospite d’onore la storica Preside Suor Viviana, supportata da Suor Flavia e Suor Monica, presenti anche i professori Gristina Sergio, Reale Bruno e Turio Marcella. C’era un’aria densa di emozioni domenica 1 ottobre 2023, emozioni che sono scorse a fiumi per la gioia di rivedersi e riabbracciarsi. Le ex alunne dell’istituto S.M.Maddalena hanno rivissuto attraverso un bellissimo video, fatto di foto “storiche”, i momenti salienti della loro classe, delle gite scolastiche e delle cene più recenti, in un arco temporale che va dal 1973 al 2023. Gli abbracci calorosi e le risate fragorose, hanno testimoniato che, nonostante le diverse strade intraprese e le vicissitudini della vita, il legame fra “le bimbe delle sòre” è rimasto saldo e forte. L’esperienza scolastica ha lasciato in ognuna di loro, un’impronta indelebile. La scuola le ha rese appunto amiche vere, non solo compagne di classe, e loro hanno tenuto stretto questo dono, come qualcosa di prezioso. Veramente una splendida giornata.

Ecco l’elenco delle presenti alla Réunion:

Accurso Antonella, Benfatto Grazia, Benigni Maria Grazia, Bertagni Loredana, Carletti Maria Lida, Ceccherini Tatiana, Corrieri Mina, Deodati Vania, Ferrari Elisabetta, Fontanini Nadia, Frediani Cinzia, Gallo Angela, Gonella Alessandra, Grandi Angela, Neri Francesca, Ricci Paola, Romanelli Laura, Sebastiani Ariela, Serangeli Laura, Sili Silvana, Vignocchi Monica e Vivaldi Gabriella

Le assenti (improrogabili impegni precedenti): Baldassarri Chiara, Baracchino Patrizia, Bardi Antonella, Benvenuti Milly, Capantini Cristina, Freschi Tiziana, Gambassi Fabiola, Mariotti Federica, Micheli Marella, Pieroni Patrizia, Pisani Roberta, Pettinati Laura, Schiffer Andrea, Sipala Maria Grazia, Valeriani Angela e Vallebona Alessandra. Un dovuto e caloroso ricordo ad Arduini Patrizia e Satta Rossana scomparse recentemente.

