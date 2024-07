A scuola di robot, consegnati al Cecioni 16 diplomi del corso avanzato di coding

Consegnati ai ragazzi dalla tutor del corso, la professoressa Cecilia Paladini, durante il corso gli studenti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in compiti di realtà utilizzando il coding e la programmazione Arduino. Il corso di robotica avanzata si affianca al corso STEM sul Virtual Coding Tour concluso con la consegna di diciassette attestati il 12 luglio. Il dirigente Bucci: "La scuola può essere vista come un luogo da vivere a 360 gradi, un laboratorio da vivere, al di là dell’orario e della programmazione curricolare"

Sono stati consegnati giovedì 25 luglio i sedici diplomi agli studenti che hanno partecipato al corso avanzato di robotica e coding organizzati dal liceo Cecioni. Il corso, guidato dal professor

Stefano Sinigaglia, riuniva iscritti dalle classi prime fino alle quarte degli indirizzi scientifico e delle scienze applicate che hanno aderito ad una settimana intensiva tra schede Arduino, computer e programmazione. Gli attestati sono stati consegnati ai ragazzi dalla tutor del corso, la professoressa Cecilia Paladini, a margine di una dimostrazione con i robot programmati che si è svolta nell’aula magna dell’istituto di via Galilei alla presenza dei genitori. “La risposta dei ragazzi – spiega Dirigente Scolastico Rino Bucci – è stata gratificante. Ci incoraggia a pensare che la scuola può essere vista come un luogo da vivere a 360 gradi, un laboratorio da vivere, al di là dell’orario e della programmazione curricolare. Esperienze del genere meritano di essere valorizzate”. Il corso di robotica avanzata, della durata di 12 ore, ha coinvolto studenti e studentesse in un percorso intensivo di apprendimento pratico e multidisciplinare. L’obiettivo principale del corso era quello di potenziare le competenze STEM degli studenti, con un’attenzione particolare a incentivare la partecipazione delle ragazze, spesso sottorappresentate in queste aree. Durante il corso, gli studenti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in compiti di realtà, utilizzando il coding e la programmazione Arduino. Il corso di robotica avanzata si affianca al corso STEM sul Virtual Coding Tour che il liceo Cecioni ha organizzato nella prima settimana di luglio e che si è concluso con la consegna di diciassette attestati il 12 luglio scorso.

A concludere il corso di robotica avanzata sono stati: Diego Ambrosini, Marta Aquino, Laura Arnone, Leonardo Bacci, Mattia Bellini, Sara Biondi, Lorenzo Buzzicotti, Davide Capasso, Dario Flore, Mykhailo Kolesnikov, Nicola Manfre’, Emanuele Pasquetti, Arianna Rosso, Giorgio Sibaldi, Elena Socci, Edoardo Tavanti.

