A Villa Chayes si corre la The Gurri’s run ideata dal Cecioni

Ideata dal liceo Cecioni con la collaborazione dell’Accademia navale, la campestre nata nel 2022 per ricordare uno studente scomparso, Gabriele, è in programma per il 13 aprile e coinvolgerà circa 500 studenti

provi mentre corri”. È questo lo spirito che anima la “The Gurri’s run”, la corsa campestre ideata dal liceo Cecioni con la collaborazione dell’Accademia navale, in programma per il 13 aprile agli impianti sportivi di villa Chayes. “È un grande evento a cui teniamo moltissimo. Coinvolgerà circa 300 dei nostri studenti atleti, altri 200 assisteranno dagli spalti – spiega il preside Rino Bucci – e non ci saranno vincitori o vinti ma solo compagni che corrono insieme, fianco a fianco. Che corrono per

il gusto di farlo e superare insieme una prova”. La “The Gurri’s run” nasce nel 2022, per ricordare Gabriele, uno studente del liceo di via Galilei tragicamente scomparso l’ottobre precedente. Gabriele amava correre, era un’atleta della Libertas Runner Unicusano, e da una delle sue passioni la scuola che frequentava, i suoi compagni, i professori hanno deciso di organizzare una grande manifestazione. “Per affrontare insieme un momento di dolore – spiega il professore Federico Marzini, coordinatore del dipartimento di scienze motorie – perché lo sport è metafora di vita e crea comunità». Una comunità che da subito ha accolto e risposto all’invito del liceo Cecioni. “A partire dall’Accademia Navale guidata dal contrammiraglio Lorenzano Di Renzo continua il preside – che dal primo momento ci ha dato la possibilità di utilizzare gli spazi sportivi di villa Chayes, all’interno delle loro perimetro, e fornito un supporto indispensabile». Alla “The Gurri’s run” assisteranno rappresentanti del Comune, della Provincia, della Prefettura, delle forze di Polizia, dei Carabinieri, del Provveditorato. Il logo della “The Gurri’s run” è stato creato da Francesca Vivaldi, studentessa dell’indirizzo Artistico, e selezionato nel 2022 nell’ambito di un concorso interno. Raffigura un camaleonte, l’animale preferito di Gabriele e sarà stampato sulle maglie realizzate dal liceo Cecioni e che saranno messe a disposizione dei partecipanti. “A giugno i compagni di classe di Gabriele sosteranno gli esami di maturità e si avvieranno verso altri percorsi – conclude il preside – è anche grazie a loro che la “The Gurri’s run” è diventata una realtà del liceo Cecioni. Il mio auspicio è che altri compagni, nel tempo, portino avanti la manifestazione, raccogliendone il testimone. Proprio come in una corsa a staffetta”. La “The Gurri’s run” inizierà alle nove di sabato 13 aprile agli impianti sportivi di villa Chayes all’interno dell’Accademia navale.

