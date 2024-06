A Villa Fabbricotti festa di fine anno della primaria Albertelli

Martedì mattina, 4 giugno, festa finale di tutte le classi della scuola primaria Albertelli, istituto Comprensivo Micali, alla Villa Fabbricotti. Al termine di un progetto durato tutto l’anno, incentrato proprio sul parco della villa, le classi hanno presentato a genitori e passanti il loro lavoro nel grande viale alberato. Ogni classe infatti durante l’anno ha sviluppato uno dei tanti spunti che il parco offre: dalla botanica all’arte, dalla storia alla geografia. Le classi prime hanno utilizzato foglie di vario tipo intinte nella tempera per realizzare dei quadri variopinti. Inoltre hanno costruito un regolamento del parco, realizzato poi con frasi e disegni in modo propositivo, senza divieti. Le classi seconde hanno studiato le foglie e ai passanti hanno donato foglie di magnolia da loro dipinte, e hanno decorato il loro settore con disegni degli alberi nelle varie stagioni. Le classi terze hanno piantato delle grosse margherite parlanti che recavano una storia realistica o fantastica ambientata proprio alla villa Fabbricotti, ed hanno rappresentato il racconto di due opere di Mascagni che già avevano messo in scena al Goldoni in occasione del recente festival Mascagnano. Le classi quarte hanno affrontato l’aspetto geografico, lavorando sulla mappa della villa Fabbricotti e realizzando poi un percorso stile Gioco dell’oca, con istruzioni e disegni, che hanno messo a disposizione di chi volesse divertirsi. Gli alunni delle classi quinte infine si sono dedicate allo studio dei personaggi livornesi che sono ritratti nelle sculture dislocate nel parco ed hanno fatto da ciceroni a genitori e passanti raccontando la loro storia. Un bell’esempio di collaborazione e sinergia tra docenti e alunni di tutta la scuola.

