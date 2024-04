A Villa Maria un master universitario di secondo livello “Scrivere serie tv”

La profssa Cella e l'assessore Lenzi a Villa Maria

Realizzato in collaborazione con il dipartimento di filologia e letteratura linguistica dell'Università di Pisa e aperto a coloro che hanno la laurea magistrale, le attività didattiche del master Scrivere serie tv dovrebbero iniziare nel gennaio 2025: 6 mesi di lezioni-laboratorio a Villa Maria e 6 mesi di tirocinio

Bellissima novità. A Livorno un master di secondo livello “Scrivere serie tv“. La sede del master sarà Villa Maria, centro di documentazione delle arti e dello spettacolo. L’annuncio stamattina durante la presentazione dei lavori al secondo piano della villa, in via Redi, dove si svolgerà il master. Realizzato in collaborazione con il dipartimento di filologia e letteratura linguistica dell’Università di Pisa e aperto a coloro che hanno la laurea magistrale, le attività didattiche del master Scrivere serie tv inizieranno nel gennaio 2025. “Il master prevederà 6 mesi di lezioni-laboratorio in aula, qui a Villa Maria (già sede della rassegna La Bella Estate dedicata alle professioni del cinema), tenute da sceneggiatori professionisti e 6 mesi di tirocinio in case di produzione – spiega la profssa Roberta Cella di linguistica italiana – Riteniamo che il tema del maste, molto pratico direi e poco teorico, sia di grande appeal. Ringraziamo il Comune per la collaborazione preziosissima che ci permetterà di uscire dai circuiti universitari e di entrare in un rapporto più diretto e immediato con i luoghi di un territorio come Livorno. E che permetterà ai corsisti di formarsi in un settore di nicchia, come quello della scrittura seriale, inserendosi da subito in un mondo del lavoro in forte espansione”.

