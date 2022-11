(1) Allegati (1) IL PIEGHEVOLE

“Abbattiamo i muri”, convegno sull’inclusione della Scuola Polo Inclusione all’ITI Galilei

La locandina allegata (nella foto l'immagine della locandina) è stata realizzata dagli studenti del liceo artistico del Cecioni

Oltre duecento gli insegnanti di Livorno e provincia che venerdì 11 novembre dalle 15.30 nell’aula magna dell’Istituto Tecnico approfondiranno le nuove procedure, già applicative, che interessano e coinvolgono oltreché gli operatori scolatici e lo studente, la famiglia e i medici. Aprirà i lavori il direttore della Scuola Polo per l’inclusione, la Dirigente Scolastica Manuela Mariani

“Abbattiamo i muri“. Quelli veri. Tra studenti diversamente abili e inclusione scolastica. Dove? Venerdì 11 novembre dalle 15.30 all’Iti di via Galilei. A scandire i diritti degli alunni con disturbi specifici, i loro bisogni speciali e tutte le novità sono due luminari del settore, a livello nazionale, l’avvocato Salvatore Nocera, responsabile dell’Osservatorio della Fish sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e autore di centinaia di pubblicazioni su riviste specializzate sul tema dell’inclusione, e il prof. Raffaele Ciambrone dell’Università degli studi di Pisa, ex dirigente del Ministero dell’Istruzione che da sempre si occupa di diritti degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali. Sono oltre duecento gli insegnanti di Livorno e provincia che si daranno appuntamento nell’aula magna dell’Istituto Tecnico, a Livorno per approfondire le nuove procedure, già applicative, che interessano e coinvolgono oltreché gli operatori scolatici e lo studente, la famiglia e i medici. La locandina della convention è stata realizzata dagli studenti del liceo artistico del Cecioni.

La domanda che si pongono gli addetti ai lavori è essenzialmente una: si riuscirà attraverso l’attenta redazione dei nuovi moduli inerenti i Piani educativi individualizzati a realizzare il vero processo di inclusione a scuola degli alunni diversamente abili o siamo difronte ad un nuovo e corposo adempimento che tuttavia non riesce ad andare oltre “la compilazione delle carte”? A cercare di dare risposte concrete al complesso quesito è la Scuola Polo per l’Inclusione di Livorno (con sede al Liceo Cecioni) in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (Ambito Territoriale di Livorno). Il titolo della convention è infatti “L’implementazione del nuovo P.E.I. alla luce del decreto interministeriale n. 182/2020: indicazioni, normative e prassi”. Il convegno sarà introdotto dal direttore della Scuola Polo per l’inclusione, la Dirigente Scolastica Manuela Mariani, che oltre a presentare l’iniziativa farà da moderatrice all’incontro. A seguire ci saranno l’intervento e i saluti del Dirigente dell’Ust di Livorno, dottor Andrea Simonetti e del dottor Lauro Mengheri – psicologo clinico perfezionato in Dsa ed esperto di Normativa scolastica – il quale riporterà i dati nazionali e regionali più recenti relativi agli alunni con disabilità. I partecipanti avranno dunque modo di approfondire con gli ospiti d’onore gli aspetti giuridici e procedurali del decreto 182/2020 da cui prendono vita i nuovi modelli P.E.I. e l’applicazione pratica dei nuovi strumenti già in vigore a scuola. A conclusione, sarà possibile porre alcune domande agli esperti relatori. Dall’Aula Magna dell’ITIS Galilei, già gremita di partecipanti, partirà anche un collegamento in remoto per tutti coloro che pur essendosi iscritti all’iniziativa di formazione non sono riusciti ad accaparrarsi un posto in presenza.

