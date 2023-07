Accoglienza in inglese per i turisti in piazza del Municipio

I volontari dell'associazione Eurocontact Plus APS hanno affiancato per l'undicesima volta l'Ufficio di Accoglienza

Comunicazione vibrante. Questo diviene il semplice parlare quando si accolgono i croceristi del Mediterraneo che giungono a bordo delle navette di collegamento con il porto in Piazza del Municipio ed affidano alla città di Livorno la vitalità esuberante di persone in vacanza. Che rispondono al benvenuto con apprezzamenti, sorrisi, commenti, informazioni sui luoghi di origine (Irlanda, Scozia, Canada, Stati Uniti, India, Spagna, i loro accenti così splendidi e diversi) e che fanno poi domande sulla città. Una voglia di stare insieme, non fosse che la giornata è così breve e prima di tornare a bordo si devono visitare le città d’arte oppure unirsi alle iniziative di Livorno per conoscerla. Ed eccoli allora i volontari dell’associazione Eurocontact Plus APS ad affiancare questo anno per l’undicesima volta l’Ufficio di Accoglienza per indirizzare i turisti con pari garbo e gentilezza perché portino via con sé ricordi da conservare per la vita. “Una full immersion – spiegano dall’associazione – in un inglese di cui fare pratica perché arriva come mondo ricco, vero, umano, ogni persona un universo che si apre ed accoglie chi accoglie, perché siamo specchi, ma questo lo sappiamo, si impara ciò che si vive. Anche al secondo giorno della stagione del progetto english in the open air gli studenti che vi aderiscono personalmente o tramite le loro scuole per fare pratica di inglese si sono trasformati, impegnati, mentre si divertivano ottenendo in cambio non solo un inglese migliorato con cui tornare a scuola più competenti, ma un se stessi più maturo, più forte, capace di interagire con il mondo intero perché è il mondo intero che ci ha mostrato di quanto siamo capaci, giungendo in piazza. E allora grazie all’inglese questi “compiti di realtà” si rivelano poi non così difficili, bensì solo il modo in cui la realtà li educa, li forma alla cittadinanza universale, per disegnarsi strade, per fare della comunicazione un’arte con cui esprimersi e scoprire quanto sia preziosa l’empatia appassionata con gli esseri senzienti, di cui gli umani sono parte. Radiosa full immersion che arriva a Livorno a costo zero, per prepararci alla vita da adulti, ma questa è un’altra storia”.

