“Adolescente e progetto di vita” se ne parla al Niccolini-Palli con il prof. Giannini

L’IIS Niccolini Palli ha organizzato tre conferenze sul tema adolescenti e genitori, tenute dal prof. Lamberto Giannini, docente di filosofia dell’istituto e pedagogista. Le prime due, “Adolescenti e nichilismo” e “La famiglia dell’adolescente nella società complessa”, si sono svolte rispettivamente il 17 e il 31 gennaio, di fronte ad un folto pubblico convenuto in aula magna della sede di via Rossi. La prossima, “Adolescente e progetto di vita”, avrà luogo mercoledì 14 febbraio alle 16 ancora nell’aula magna della sede di via Rossi. L’iniziativa è tesa rafforzare il tessuto che lega genitori e scuola in un momento di difficoltà, nel quale si assiste ad una risposta spesso repressiva nei conformi degli adolescenti anziché all’avvio di una riflessione complessa.

