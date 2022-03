Adolescenti e dipendenze, lunedì 14 incontro alle Micali

Parteciperà all'incontro il filosofo e scrittore Fabio Cantelli Anibaldi

Adolescenti e dipendenze è il titolo dell’iniziativa in programma alle scuole medie Micali lunedì 14 marzo, dalle 11 alle 13, nella palestra del plesso di Tesei in via degli Archi 66. Parteciperà all’incontro il filosofo e scrittore Fabio Cantelli Anibaldi.

Fabio Cantelli Anibaldi

È nato a Gorizia nel 1962. Tra il 1992 e il 1995 è stato capo ufficio stampa di San Patrignano. Approdato al Gruppo Abele, di cui è oggi vicepresidente, ha diretto il mensile Narcomafie e, dal 2005, cura la comunicazione di don Luigi Ciotti. Nel 2012, con Carlo Sini, ha pubblicato La verità è un’avventura – conversazioni sulla filosofia e la vita (Edizioni Gruppo Abele). SanPa, madre amorosa e crudele è la riedizione del memoir La quiete sotto la pelle (Frassinelli, 1996).