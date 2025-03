Agire i diritti umani, premiata la seconda media dell’istituto Santo Spirito

Foto autorizzate alla pubblicazione da parte della scuola che ringraziamo per la disponibilità

La scuola ha partecipato al concorso nazionale promosso dall’Unesco trionfando con il video “La corsa tra gli alberi" interamente realizzato dalla classe con l’aiuto del professore di italiano Dario Dini

di Martina Romeo

“La pace è un qualcosa che possiamo costruire solo insieme”. Questo il motto della seconda media dell’istituto Santo Spirito in corso Mazzini premiata questa mattina in occasione della vittoria del concorso nazionale promosso dall’Unesco “Agire i diritti umani” nell’ambito dell’inclusione nello sport con particolare accezione alle Paralimpiadi. La classe ha trionfato con il video “La corsa tra gli alberi” interamente realizzato dagli alunni con l’aiuto del professor Dario Dini, insegnante di italiano. “Questo concorso serve per sensibilizzare sui diritti umani – ha sottolineato Vittorio Gasparrini, presidente del Club per l’Unesco di Firenze e selezionatore dei video del concorso – Quest’anno il tema era lo sport e gli studenti lo hanno colto egregiamente”. Il premio è stato ritirato precedentemente a Padova da una delle studentesse coinvolte nel progetto in rappresentanza della classe. Evento durante il quale è stato proiettato per la prima volta il cortometraggio. In occasione della premiazione tenutasi nel teatro della scuola, invece, ai ragazzi è stato consegnato un attestato di collaborazione per premiare il loro impegno e la loro dedizione. Durante la cerimonia, a cui oltre ai ragazzi di seconda media hanno partecipato anche studenti delle classi quinte, sono state cantate canzoni sulla pace ed è stata eseguita una coreografia sulle note di “We Pray” dei Coldplay e sono state lette frasi sul tema. “L’idea è nata quasi per caso – spiega Maria Dani, professoressa di musica – i ragazzi nelle ore di musica si sono esercitati sia con il flauto che con il canto e abbiamo scoperto canzoni forse un po’ vecchie, ma ancora significative come la ‘Guerra di Piero’, ‘Imagine’ e molte altre. Legando un po’ la vincita del concorso e i diversi valori da noi supportati, abbiamo deciso di creare per oggi una serie di aspetti artistici, delle esibizioni che ci daranno occasione di riflettere ancora di più sul tema”. Il presidente Gasparrini ha poi concluso: “Ringrazio l’istituto Santo Spirito che si rende sempre disponibile per progetti di questo tipo. Un particolare grazie va al professor Dini e alla professoressa Dani, che realizzano sempre cose interessanti e non è la prima volta che collaborano con noi”.

