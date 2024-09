Al Cecioni la graphic novel “L’ultimo partigiano” di Eppesteingher e Giovannini

Mercoledì 25 settembre 2024, alle 16 nell’aula magna del liceo F. Cecioni si terrà la presentazione della graphic novel “L’ultimo Partigiano” (editore Paesi Edizioni) scritta da Eva Giovannini e illustrata da Tommaso Eppesteingher (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare un estratto della graphic novel).

L’incontro, a cui parteciperanno i due autori, è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenterà l’occasione per conoscere dalla viva voce dei protagonisti la genesi dell’opera, i percorsi di scrittura e disegno che l’hanno accompagnata e affrontare i temi di libertà e impegno civile che la animano.

Sinossi – Si può morire proprio nel giorno in cui si realizza ciò per cui si è vissuto? Sì, si può. È successo a Lanciotto Gherardi, partigiano livornese della 3a Brigata Garibaldi, membro del PCI dall’anima anarchica, antifascista militante e combattente per la Libertà: è morto il 19 luglio 1944, la mattina stessa in cui Livorno è stata liberata dai nazi-fascisti, colpito alle porte della città da alcuni colpi di mitraglia all’addome e, per giunta, da fuoco amico. È morto pochi chilometri prima dell’ingresso delle milizie partigiane in città, in un agguato nei pressi di Quercianella. Aveva 42 anni, ha lasciato un figlio di 18, Alfredo, e una moglie molto amata, Bruna. A Livorno, a lui è stata dedicata la sezione del PCI di via Garibaldi e intitolata una Via nei pressi di Villa Fabbricotti.

A ricostruire la vicenda in una graphic novel a colori, è la giornalista Rai e scrittrice livornese Eva Giovannini, che riassume alcuni episodi topici della vita di Lanciotto Gherardi, accompagnata dallo stile inconfondibile di Tommaso Eppesteingher, che firma le illustrazioni, e dalla profondità di analisi storica e dal ricordo diretto di Corrado Augias, intellettuale e testimone diretto della Liberazione, che ha rilasciato un’intervista esclusiva.

I due autori

Eva Giovannini – Inviata e conduttrice Rai, ora a Rainews24. Autrice dei podcast La Scelta di Eva (2024) e AstroPolitica (2022), per RaiplaySound. Ha co-condotto per la Rai Petrolio, Popolo Sovrano e due edizioni del Premio Strega. Autrice del saggio sulle destre europee Europa Anno Zero – Il ritorno dei Nazionalismi (Marsilio) e del graphic novel Oriana Fallaci: il Vietnam, l’America e l’anno che cambiò la Storia (Round Robin). Vincitrice del Premio Giornalistico Altiero Spinelli per gli Studi Europei (2020). Membro della Commissione di ‘Saggi’ sull’Europa istituita dalla presidenza della Camera (2017). Si è diplomata al liceo F. Cecioni.

Tommaso Eppesteingher – Fumettista, illustratore e insegnante di disegno e storia dell’arte al liceo F. CECIONI, ci racconta come vive i suoi progetti e le sue giornate. Dal 1989 collabora con Il Vernacoliere, il mensile di satira livornese. Insieme a Claudio Marmugi porta avanti un sodalizio trentennale che sfocia nel 2012 nella collaborazione con la testata de Il Tirreno – Livorno per la realizzazione dell’inserto La Tracina. Si occupa anche di progetti indipendenti, spaziando dal mondo della surf music alla grafica, e sogna di realizzarne altri sul cinema.

All’incontro saranno disponibili, per gli interessati, le copie della graphic novel “L’ultimo Partigiano”. Per ulteriori informazioni: https://paesiedizioni.it/beatrix/lultimo-partigiano

