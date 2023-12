Al Cecioni si parla di intelligenza artificiale

Il prof. Tommaso Castelli, piombinese di nascita ma in forza all’Università di Gronigen (Olanda), ha fatto scoprire agli studenti e studentesse delle Scienze Applicate, attenti e partecipi, “qualità e difetti” nell’uso della AI (intelligenza artifuciale), illustrandone i fondamenti e la struttura. Il docente ha coinvolto la platea parlando di CHAT GPT (Generative Pre-trained Transformer, “trasformatore generativo pre-addestrato”) un modello OpenAI, ovvero di uso libero; il professore ha illustrato il modello generativo del linguaggio e la sua modellazione: in pratica Chat GPT impara a predire la parola successiva poiché ha ricevuto un input umano. Così, Chat GPT ha scritto un sonetto e una poesia in terzine sul Cecioni, mentre è caduto sul vernacolo livornese, trasformato, ahìnoi, in romanesco. Tralasciando gli aspetti tecnici, possiamo dire che CHAT GPT sa generare testi, è creativo, sa fare storytelling, sa imitare lo stile, sa rispondere a domande ed è in grado di fare un riassunto ma il suo contenuto non è affidabile o veridico, generalizza e soprattutto, non conosce la propria debolezza. La partita con l’intelligenza umana è ancora aperta.

