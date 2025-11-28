Al Centro Donna la presentazione del libro sulla educazione sessuo-affettiva a scuola

L’iniziativa è in programma sabato 29 novembre alle ore 10.30. Promossa dal Comune e dal Centro Donna e organizzata da Itinera, vedrà la partecipazione delle due curatrici del volume Celeste Costantino e Monica Pasquino. Ingresso libero

Sabato 29 novembre alle ore 10.30, alla sede del Centro Donna di Livorno, si terrà la presentazione del volume “Senza legge. Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica” (TLON, 2025). L’iniziativa, promossa dal Comune di Livorno e dal Centro Donna e organizzata dalla cooperativa culturale Itinera, vedrà la partecipazione delle due curatrici del volume, Celeste Costantino e Monica Pasquino, protagoniste di un dibattito fondamentale sul tema dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Il libro, frutto di un’opera corale, affronta con rigore e passione la necessità politica e culturale di introdurre un’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, sottolineandone il ruolo imprescindibile per la trasformazione della società. Allo stesso tempo, mette in luce le strumentalizzazioni e le resistenze istituzionali che ostacolano questo percorso, proponendo strumenti e pratiche per creare spazi di parola autentici e inclusivi. Monica Pasquino, presidente della rete nazionale Educare alle differenze e attivista di Scosse APS, vanta un dottorato in Filosofia del linguaggio e un post-dottorato sull’educazione al genere presso l’Università di Stanford. Formatrice senior, si occupa di educazione all’affettività, al genere e all’orientamento sessuale, nonché di contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica. Celeste Costantino, laureata in Filosofia e specializzata in Mediazione culturale, è stata consigliera per la Mediazione culturale presso il Ministero della Cultura e deputata nella XVII Legislatura. Ha promosso importanti leggi e campagne, tra cui l’approvazione della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la campagna Un’ora d’amore per l’introduzione dell’educazione sentimentale nelle scuole. Autrice e curatrice di numerose iniziative culturali e politiche sui diritti di genere, ha contribuito a dare voce a temi di grande attualità attraverso film, graphic novel e dossier. L’incontro rappresenta un’occasione unica per riflettere insieme su un tema cruciale per l’educazione e il futuro delle nuove generazioni, nel segno della promozione di una cultura inclusiva e rispettosa delle differenze. Ingresso libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©