Al Chicchirillò le impronte delle manine per la Giornata dei diritti dell’infanzia

Il 16 novembre tutti i cartoncini sono stati appesi sul muro dell'ingresso della struttura come mostra questa foto

L'asilo nido celebra la Giornata in programma il 20 novembre: dopo aver scelto il colore, ogni bambino e bambina di ciascuna sezione ha lasciato l'impronta della propria manina su un cartoncino colorato. Ogni cartoncino, oltre alla manina, riporta un diritto

In occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’asilo nido Chicchirillò in via Lorenzini ha coinvolto le bambine e i bambini delle 3 sezioni (piccoli, medi, grandi) in un’iniziativa legata alla Giornata in programma il 20 novembre che li ha visti, nel giro di una settimana, posizionare ciascuno l’impronta della propria manina su un cartoncino colorato. I colori sono stati scelti dagli stessi bambini. Il 16 novembre tutti i cartoncini sono stati appesi sul muro all’ingresso della struttura. Ogni cartoncino, oltre alla manina, riporta un diritto come il diritto al gioco, il diritto alla salute, il diritto ad essere ascoltati, e via elencando, quali diritti in un momento storico come questo più che mai fondamentali. Lo scorso anno con lo scoppio della guerra in Ucraina, il Chicchirillò realizzò un lavoro simile con l’impronta dei piedini a significare un cammino verso momenti migliori.

Condividi: