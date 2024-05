Al liceo Cecioni l’evento finale del progetto European Young Multiplier

Alternandosi al punto informazioni allestito dal Comune, i 21 studenti Multiplier del Cecioni hanno fornito agli altri studenti informazioni sulle opportunità che l'Europa offre ai giovani

Si è svolto questa mattina al liceo Cecioni l’evento conclusivo del progetto “European Young Multiplier”, iniziativa promossa dalla Rete Italiana Eurodesk e rivolta agli studenti degli Istituti di secondo grado. Si tratta di percorsi PCTO per il conseguimento di competenze trasversali e per l’orientamento. Alternandosi al punto informazioni allestito dal Comune, i 21 studenti Multiplier del Cecioni hanno fornito agli altri studenti informazioni sulle opportunità che l’Europa offre ai giovani. Obiettivo dell’iniziativa, alla quale il Centro Eurodesk del Comune di Livorno ha aderito, infatti, è quella di sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di mobilità che l’Unione Europea offre nel campo dello studio, del volontariato e dell’occupazione; far conoscere le reti europee di informazione; informare sul funzionamento dell’Unione Europea e sulle prossime Elezioni per il Parlamento europeo 2024 e promuovere la cittadinanza europea. In città il progetto ha coinvolto 47 studenti tra iscritti al liceo Cecioni e al liceo scientifico Enriques che, superando il test finale, sono diventati “Young Multiplier”. Si ricorda che il Centro Eurodesk di Livorno ha sede in via Pollastrini, 5. Per informazioni e appuntamenti è possibile scrivere a [email protected] o chiamare i numeri 0586 820503 – 239. Le attività del Centro possono essere seguite anche sui canali social Instagram e Facebook.

