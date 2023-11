Al Liceo Cecioni torna Master Math

Il podio Master Math 2022 con Federico, Iacopo e Leonardo e la locandina dell'edizione 2023 realizzata da Tommaso Eppesteingher

Il progetto è nato dall'idea della professoressa Tognotti coadiuvata dalle prof.sse Mezzopera, Vignolini, Pezzali e dal prof Sbrolli. Coinvolti oltre 600 alunni delle scuole medie livornesi divisi in 26 squadre. Chi trionferà quest'anno tra giochi e enigmi matematici? Il 18 dicembre la finale

Per il quarto anno non consecutivo, a causa dello stop imposto dalla pandemia, va in scena Master Math. Una serie di giochi ed enigmi per mostrare la parte curiosa e divertente della matematica, che vedranno coinvolti oltre 600 alunni delle scuole medie livornesi divisi in 26 squadre. Il progetto è nato dall’idea della professoressa Tognotti, insegnante al liceo Cecioni, coadiuvata da uno staff composto dalla prof.ssa Mezzopera, la prof.ssa Vignolini, la prof.ssa Pezzali e il prof Sbrolli. Si prevedono tre fasi. Durante la prima fase le insegnanti di matematica delle classi iscritte proporranno ai propri alunni un gioco kahoot, preparato dagli organizzatori mediante il quale verranno selezionati gli studenti che hanno “il pallino” per la matematica. Questi potranno accedere alla seconda fase, verranno invitati al liceo Cecioni per partecipare a due laboratori scientifici scelti tra i sette proposti: Intelligenza artificiale, Biologia, Astronomia, Fisica, Geometria 3d , Escape Room e Informatica con Scratch. La finale si terrà il 18 dicembre al liceo Cecioni con una gara di problem solving come semifinale e quiz kahoot per la finalissima, che si svolgerà davanti ad una platea di spettatori, e determinerà la classifica finale. I primi 10 classificati riceveranno premi offerti dalla ditta Omnicom di Pontedera, leader nelle telecomunicazioni e nella cyber security sponsor della manifestazione.

