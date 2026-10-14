Al Liceo Cecioni tre grandi autori al liceo per parlare di romanzo, Pasolini e Leopardi

Walter Siti, Giovanni Giovannetti e Antonio Moresco protagonisti di tre incontri aperti alla città il 20 e 26 ottobre e il 9 novembre. Appuntamento nell’Aula Magna del Cecioni nell’ambito del progetto “La Biblioteca va in città”

I libri aprono porte, accendono domande e fanno incontrare persone. Al Liceo Statale “Francesco Cecioni” questo incontro diventa un invito rivolto a tutta la città: Walter Siti, Giovanni Giovannetti e Antonio Moresco saranno i protagonisti di “Cecioni a chiare lettere”, un ciclo di conversazioni che porterà nell’Aula Magna della scuola tre voci della cultura italiana, per parlare di romanzo e rileggere due grandi autori, Pier Paolo Pasolini e Giacomo Leopardi. Gli appuntamenti si svolgeranno dalle 15:30 alle 17:30, nell’Aula Magna del liceo, in via Galilei 58/60, e saranno aperti a studenti, famiglie, personale scolastico e cittadinanza. Un’occasione per avvicinarsi alla letteratura attraverso il dialogo diretto con chi scrive, studia e interpreta i libri. Ad aprire il ciclo, martedì 20 ottobre, sarà Walter Siti, con una Conversazione sul romanzo. Scrittore, critico letterario e già docente universitario, Siti ha vinto il Premio Strega nel 2013 con Resistere non serve a niente e ha curato l’opera completa di Pasolini per i “Meridiani” Mondadori. La sua presenza offrirà l’opportunità di esplorare il romanzo come forma capace di interrogare la realtà e le sue contraddizioni. Lunedì 26 ottobre sarà la volta di Giovanni Giovannetti, per una Conversazione su Pier Paolo Pasolini. Fotografo, giornalista ed editore, fondatore di Effigie e autore di Pasolini giornalista, Giovannetti accompagnerà il pubblico alla scoperta di un intellettuale che continua a porre domande al nostro presente. Il ciclo si concluderà lunedì 9 novembre con Antonio Moresco e una Conversazione su Giacomo Leopardi. Autore di opere come Gli esordi, Canti del caos e La lucina, Moresco è una voce originale della narrativa contemporanea: il suo incontro sarà un’occasione per tornare a Leopardi attraverso lo sguardo di uno scrittore di oggi. Le attività rientrano nel progetto “La Biblioteca va in città: la lettura approda da te”, promosso dal Comune di Livorno, con il Cecioni tra i partner, e finanziato dal Centro per il libro e la lettura attraverso il bando “Città che legge” 2024. Il progetto mette in relazione biblioteche, scuole e associazioni per avvicinare alla lettura pubblici diversi e rafforzarne il valore culturale e sociale. Tra le azioni previste figurano proprio il potenziamento delle biblioteche scolastiche e gli incontri con gli autori. Al Cecioni questo percorso trova casa nella biblioteca dedicata a Luciano Castelli, fondatore e primo preside dell’istituto: un patrimonio di oltre diecimila libri, riviste e volumi di pregio, aperto al rapporto con la città anche attraverso il circuito interbibliotecario provinciale e la collaborazione con la Cooperativa Itinera. Uno spazio nel quale il prestito si affianca alle occasioni di scoperta, confronto e partecipazione. Nell’ambito dello stesso progetto, fino al 19 novembre 2026 la biblioteca garantirà tre aperture settimanali: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 e giovedì dalle 14:30 alle 17:30. L’invito è rivolto a tutti, con particolare attenzione agli studenti delle classi dell’ultimo anno: tre pomeriggi per ascoltare, fare domande e ritrovare nei libri qualcosa che ci riguarda.

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