Al Liceo Niccolini Palli inizia il progetto A scuola ci sto bene

E’ iniziato al Liceo Niccolini Palli il progetto “A scuola ci sto bene” finanziato dalla Fondazione Livorno. Il progetto si rivolge a tutti gli studenti e le studentesse del Liceo, con un calendario di eventi, sportelli e laboratori fino alla fine di Maggio 2025. “A scuola ci sto bene” valorizza la presenza della nostra scuola sul territorio come Polo Umanistico, offrendo occasioni di crescita per studenti, famiglie e comunità scolastica. Ogni mese è dedicato ad una tematica e offre laboratori, seminari e conferenze aperte al pubblico per incrementare il dialogo con la cittadinanza. Il progetto, secondo la sensibilità che contraddistingue la nostra realtà scolastica, interviene preventivamente o tempestivamente sulle fragilità degli studenti e promuove il benessere sistemico e sociale. Dopo il mese dell’apprendimento, Marzo sarà dedicato alla musico-terapia e all’arte terapia. Aprile sarà il mese rivolto all’attenzione per la salute e il benessere mentale e Maggio il mese dell’inclusione. Il finanziamento consente di attivare laboratori artistici inclusivi, laboratori di giardinaggio per prendersi cura della bellezza e per socializzare e laboratori di musico-terapia. Sarà inoltre potenziato il servizio (già presente nel nostro istituto) di ascolto psicologico scolastico e attivati sportelli di supporto allo studio e al metodo, per tutti gli studenti con particolare riguardo agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, per cui sarà acquistato un software innovativo utile nella creazione di mappe. Le docenti progettiste sono la Professoressa Pintimalli, la Professoressa Mileti e la Professoressa Lo Giacco, che sotto la guida della Dirigente Scolastica, Teresa Cini hanno ampliato l’offerta formativa con attività coerenti con lo stile educativo della realtà scolastica.

Associazioni partner coinvolti: Brikke Brakke, Fondazioni Teatro Goldoni, Eppur si Muove, Centro Pop Livorno.

Le conferenze aperte al pubblico saranno nella sede di Via Rossi:

15 maggio dalle 15:30 alle 17:30

– Conferenza sul tema della genitorialità consapevole a cura della Dott.ssa Emanuela Castro (un’ora)

– Conferenza sul tema «Disabilità, inclusione e costruzione di un progetto di vita» a cura della Dott.ssa Bargagna e della Dott.ssa Testi (un’ora)

29 maggio dalle 15:30 alle 18:30

– Conferenza (un’ora e mezzo) dal titolo «Impara l’Arte e metticene a parte. Arti, terapia, comunità» a cura della dott.ssa Carpita e dell’artista Lupi

– Conferenza (un’ora e mezzo) dedicata al tema: Musicoterapia: Ri-suonare nell’ascolto dell’altro(a cura di Giada Garrison)

