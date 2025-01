Al Nautico e all’Orlando diploma in 4 anni dall’anno scolastico 2025/26

Un'aula del Nautico Cappellini

Il diploma in Logistica al Nautico Cappellini e in Manutenzione e assistenza tecnica al Professionale Orlando permetterà l’accesso al mondo del lavoro, all’Università e all’ITS (Istituto tecnico superiore) della durata di due anni acquisendo il V Livello EQF

L’Istituto di Istruzione Superiore Buontalenti-Cappellini-Orlando presenta la sperimentazione 4+2 nei percorsi Logistica (al Nautico Cappellini) e Manutenzione e assistenza tecnica (al Professionale Orlando). Questi percorsi consentiranno di conseguire il diploma in 4 anni che permetterà l’accesso al mondo del lavoro, all’Università e all’ITS (Istituto tecnico superiore) della durata di due anni acquisendo il V Livello EQF. Il curricolo prevede un orario settimanale dal lunedì al venerdì e compresenze nelle discipline di base e nelle discipline STEM. Al fine dell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali in uscita si dà particolare importanza alla didattica del saper fare attraverso la sinergia con il mondo del lavoro e delle professioni. Il progetto ERASMUS +, già consolidato nell’Istituto, insieme alla metodologia CLIL, garantirà l’acquisizione delle competenze linguistiche. Il potenziamento delle esperienze on the job consentiranno allo studente di sviluppare le competenze collegando la loro formazione ad un contesto operativo simulato e non. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso l’attività di PCTO, incontri con le aziende di settore all’esterno e all’interno dell’Istituto. Quindi…perché no? Venite a trovarci domenica 19 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al Nautico Cappellini, piazza Giovine Italia 1 e domenica 26 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al Professionale Orlando, piazza Due Giugno 22.

