Al Niccolini Palli arriva la Notte dei Licei

La giornata di venerdì 13 dicembre si aprirà alle 16.00 con un flash mob in piazza Caproni che per l’occasione verrà ripulita da una classe dell’istituto. A seguire la presentazione della collana editoriale “Le Gemme”, tavola rotonda e laboratori e in serata musica e spettacoli teatrali nella sede di via E. Rossi su mitologia e letteratura

Il 13 dicembre 2024, presso la sede Niccolini in via E. Rossi e il plesso A. Palli in Via Maggi, il Liceo Niccolini Palli organizza la Notte dei Licei, un evento di orientamento in entrata che è anche uno spettacolo aperto alla città, un Open Day notturno e, in fin dei conti, una dichiarazione di orgoglio per quello che il Liceo Niccolini Palli è: un polo umanistico. La scuola vuole sempre di più aprirsi e interagire con l’esterno: ecco perché l’evento prende il via alle 16.00 con un flash mob in piazza Caproni che per l’occasione verrà ripulita da una classe dell’istituto in collaborazione con Mr Green e l’associazione “Vivi Centro”. L’attrice Alessandra Carlesi vestirà i panni di Angelica Palli e renderà omaggio a Caproni in sinergia con alunni e alunne degli indirizzi musicale e coreutico. A seguire, ci sposteremo all’interno del palazzo di Via Rossi, dove sarà possibile assistere ad un intermezzo musicale e ad una esibizione coreutica. Alle 16.30 prenderà il via la presentazione della collana editoriale “Le Gemme”, di cui il primo volume è stato destinato alla pubblicazione degli atti del convegno dedicato nel 2023 ad Angelica Palli; il secondo volume, attualmente in preparazione, ospiterà gli atti della giornata di studi dedicata Caproni nel novembre 2024 presso il Teatro Goldoni di Livorno. Dalle 17.15 alle 18.45 si terrà una tavola rotonda in cui ospiti rappresentativi dei singoli indirizzi, moderati da studenti e studentesse, si confronteranno sul tema “Giustizia, pace, diritti”. Interverranno Antonella Capitanio, Silvio Ciappi, Pardo Fornaciari, Angela Fumarola e Federico Oliveri. Il tema è stato scelto non solo per la sua trasversalità e importanza, ma anche perché la nostra scuola nel 2024 è divenuta Presidio per la Legalità, in accordo con l’Associazione Libera contro le mafie.

Alle 19.30 saranno avviati i numerosi laboratori organizzati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Niccolini Palli per accogliere, orientare e informare famiglie e alunni/e della scuola secondaria di primo grado che intendano partecipare. I docenti incontreranno le famiglie per dare informazioni sulla scuola. I laboratori, promossi dai cinque indirizzi, saranno dedicati ad attività performative (vocale, strumentale e ritmico); i successivi spettacoli serali riguarderanno la mitologia e la letteratura, come anche temi più legati alla sfera delle relazioni e della socialità, offrendo così anche l’occasione per un momento collettivo con musica e spettacoli teatrali curato da studenti, studentesse e docenti dei cinque licei. Queste iniziative allieteranno la serata di quanti vorranno partecipare, fino alle 22:30. La comunità scolastica tutta – studenti e studentesse, docenti, personale tecnico-amministrativo e collaboratori – sta lavorando alacremente per offrirvi la possibilità di venire a scoprirci. Per iscriversi usare il modulo qui accessibile: https://forms.gle/XfVa2ywfApgnLS6h7

