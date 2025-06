Al Niccolini Palli giornata conclusiva dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Martedì 3 giugno, l’Aula Magna di via E. Rossi ha accolto studenti, docenti e ospiti per la giornata conclusiva dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), promossi dall’IIS Niccolini Palli. Nel corso della mattinata, le studentesse e gli studenti hanno presentato i progetti svolti durante l’anno, condividendo esperienze significative che hanno arricchito il loro percorso scolastico. L’iniziativa ha rappresentato il momento culminante di un lavoro collettivo in cui formazione, confronto con il territorio e crescita personale si sono intrecciati. I PCTO si confermano come strumento fondamentale per aprire la scuola al mondo esterno, offrendo agli alunni occasioni concrete per sviluppare competenze trasversali e orientarsi consapevolmente nel proprio futuro. Non solo apprendimento teorico, dunque, ma attività capaci di stimolare creatività, autonomia e spirito critico, valorizzando le inclinazioni individuali e promuovendo una cittadinanza attiva. La partecipazione attenta e l’entusiasmo dei ragazzi hanno testimoniato l’efficacia di percorsi che mettono al centro lo studente, in un dialogo costante tra aula e realtà.

Di seguito gli enti coinvolti e le classi che hanno partecipato alle varie attività:

Musica e Popoli, taccuini – 3 Amus

Servizi educativi: Menotti – 4 Bsum

Servizi educativi Don Angeli – 3 Asum

Compagnia degli Istanti – 4 Acor

RSA Villa Serena – 4 Bsum

RSA BASTIA – 3 Asum e 5 Bsum

Associazione RANDI – 3 Aecos

OAMI – 3 Asum e 5 Bsum

Teatro Goldoni: 3 Amus e 4 AmusCoro Chichibio e la Gru

