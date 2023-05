Al Niccolini Palli la 1ª edizione del concorso Pietro Mascagni

Giovedì 27 aprile alle 16 nell'Aula Magna del Liceo si è svolta la cerimonia di premiazione presenziata dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Cini e dai rappresentanti del Consiglio Direttivo del Rotary Club Livorno. Il concorso di Esecuzione e Interpretazione era rivolto agli alunni del Liceo Musicale. Tutti i nomi degli studenti premiati

Giovedì 27 aprile alle 16 nell’Aula Magna del Liceo Niccolini Palli di Livorno si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso di Esecuzione e Interpretazione “Pietro Mascagni” rivolto agli alunni del Liceo Musicale, con il contributo del “Rotary Club Livorno Mascagni” che ha offerto le borse di studio dal valore di 500 euro. La cerimonia è stata presenziata dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Cini e dai rappresentanti del Consiglio Direttivo del Rotary Club Livorno Mascagni dott. Antonio d’Alesio, dott. Enrico Cafferata e prof.ssa Scilla Lenzi. Il Concorso promosso dai docenti del Liceo Musicale ed in particolare dalla prof.ssa Scilla Lenzi, docente di pianoforte presso il Liceo, allo scopo di valorizzare gli alunni e le eccellenze, si è potuto realizzare grazie alla sinergia tra la Dirigente Scolastica del Liceo Niccolini Palli e la Presidente del Rotaty Club Livorno Mascagni, dott.ssa Maria Crysanti Cagidiaco. Le categorie del Concorso sono state suddivise per “Biennio solisti”, “Triennio solisti” ed “Ensemble” e gli alunni si sono misurati nelle esecuzioni di brani solistici e in duo.

La giuria è stata composta dai seguenti docenti: prof.ssa Scilla Lenzi (pianoforte), prof. Stefano Maffei (pianoforte), prof.ssa Giovanna Nieri (fluato), prof.ssa Loreta Ferri (corno), prof.ssa Veronica Barsotti (chitarra), prof.ssa Manuela Evangelista (violoncello), prof.ssa Arianna Rossi (clarinetto), prof. Giacomo Tongiani (percussioni), prof. Tommaso Menicagli (contrabbasso) e prof. Christian di Meola (percussioni). La giuria ha rivolto un plauso particolare ai docenti strumentisti che hanno svolto un lavoro encomiabile nel preparare gli alunni concorrenti, sviluppando e mettendo in luce le capacità artistiche di ogni singolo alunno e di ogni ensemble. Gli alunni risultati primi premi assoluti di ogni categoria, che hanno vinto la coppa, l’attestato e la borsa di studio, sono stati i seguenti: Melissa Sofia Occhini (cat. A Biennio solisti) punti 98/100, alunna di percussioni del prof. Christian Di Meola; Linda Pirato (cat. B Triennio solisti) punti 98/100, alunna di pianoforte della prof.ssa Scilla Lenzi; Omar Moretti e Carola Rinaldo (cat. C Ensemble) punti 95/100 (cat. C Ensemble), alunni di violoncello della prof.ssa Manuela Evangelista. Gli altri alunni premiati sono stati: Cat. A primo premio: Matteo Palumbo pianoforte (prof. Maffei); secondi premi: Giulio Graziani clarinetto (prof.ssa Rossi), Mattia Santerini pianoforte (prof.ssa Lenzi), Claudia Tintorini corno (prof.ssa Ferri), Siria De Blasi violino (prof. Lunardi), Melissa Sofia Occhini chitarra (prof.ssa Barsotti), Alice Ferrarese flauto (Prof.ssa Nieri), Ginevra Malventi percussioni (prof. Di Meola); terso premio: Alessia Strazzullo canto (prof.ssa Arena). Cat. B primi premi: Matteo Giovannelli pianoforte (prof.ssa Lenzi), Carola Rinaldo violoncello (prof.ssa Evangelista), Leandro Morescalchi (prof.ssa Nieri), Omar Tognotti percussioni (prof. Tongiani); secondi premi: Omar Moretti violoncello (prof.ssa Evangelista), Kristian Sarlo sax (prof.ssa Costagli); Gianmarco Tonini clarinetto (prof.ssa Rossi), Cosimo Giuntini tromba (prof. Ceccarini), Gioele Cremona corno (prof.ssa Ferri); terzo premio: Alessia Barducci flauto (Nieri). Cat. C secondi premi: Edoardo Andolfi sax e Matteo Palumbo pianoforte (prof.ssa Costagli, prof. Maffei), Ginevra Malventi percussioni e Matteo Palumbo pianoforte (prof. Di Meola, prof. Maffei); terzo premio: Melissa Sofia Occhini e Ginevra Malventi percussioni (prof. Di Meola). Al termine della cerimonia di premiazione si è svolto il concerto degli alunni risultati primi premi.

