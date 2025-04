Al Niccolini Palli la premiazione del concorso Pietro Mascagni

Il concorso, promosso dai docenti del Liceo Musicale ed in particolare dalla prof.ssa Scilla Lenzi, docente di pianoforte presso il Liceo, è stato ideato allo scopo di valorizzare gli alunni e si è potuto realizzare grazie alla collaborazione tra la Dirigente Scolastica del Liceo Niccolini Palli e il Rotaty Club Livorno Mascagni. La giuria è stata composta da alcuni docenti di strumento del Liceo Musicale Niccolini-Palli e da docenti di strumento provenienti dalle Scuole Secondarie di Primo Grado quali IC Mazzini, IC Benci/Borsi IC Micheli/Bolognesi, IC Brin di Livorno e IC Carducci di Venturina Terme

Martedì 8 aprile alle ore 16,30 nell’Aula Magna del Liceo Niccolini Palli di Livorno si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso di Esecuzione e Interpretazione “Pietro Mascagni” con il contributo del “Rotary Club Livorno Mascagni” che ha offerto le borse di studio dal valore di 900 euro. La novità della terza edizione del Concorso è di essere rivolto non solo agli/alle alunni/e del Liceo Musicale, come per le precedenti edizioni, ma anche agli alunni/e delle Scuole Secondarie di primo Grado a Indirizzo Musicale di Livorno. Anche la giuria è stata

composta da alcuni docenti di strumento del Liceo Musicale Niccolini-Palli e da docenti di strumento provenienti dalle Scuole Secondarie di Primo Grado quali IC Mazzini, IC Benci/Borsi IC Micheli/Bolognesi, IC Brin di Livorno e IC Carducci di Venturina Terme. La cerimonia di premiazione è stata presenziata dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Cini, dai rappresentanti del Rotary Club Livorno Mascagni con il Presidente dott. Renato Bargoni e la dott.ssa Anna D’Urso e dalle docenti e socie prof.ssa Scilla Lenzi e prof.ssa Laura Brioli. Al termine della cerimonia di premiazione si è svolto il Concerto dei primi premi assoluti di ogni categoria. La terza edizione del Concorso ha visto un numero maggiore di partecipanti rispetto all’edizione precedente, con 43 iscrizioni che si sono esibiti nelle categorie del Liceo Musicale “Biennio solisti”, “Triennio solisti”, “Duo” ed “Ensemble” e nelle categorie delle Scuole Secondarie di Primo Grado classe seconda e classe terza. Il concorso, promosso dai docenti del Liceo Musicale ed in particolare dalla prof.ssa Scilla Lenzi, docente di pianoforte presso il Liceo, è stato ideato allo scopo di valorizzare gli/le

alunni/e e le eccellenze e si è potuto realizzare grazie alla collaborazione tra la Dirigente Scolastica del Liceo Niccolini Palli e il Rotaty Club Livorno Mascagni. La giuria è stata composta dai seguenti docenti: prof.ssa Scilla Lenzi (pianoforte), prof. Stefano Maffei (pianoforte), prof.ssa Laura Brioli (canto), prof.ssa Giovanna Nieri (flauto), prof.ssa Loreta Ferri (corno), prof.ssa Alessia Arena (canto), prof.ssa Manuela Evangelista (violoncello), prof.ssa Giovanna Pieri Buti (violino), prof.ssa Altea Silvestri (percussioni), prof. ssa Monica Pizza (pianoforte) e prof.ssa Giulia Costagli (sassofono), prof. Enrico Casini Fidanza (pianoforte, IC Carducci di Venturina), prof.ssa Paola Nieri (pianoforte, IC Mazzini di Livorno)), prof.ssa Nicoletta Zannoni (flauto, IC Micheli/Bolognesi di Livorno), prof. Marco Gammanossi (IC Benci/Borsi di Livorno), prof.ssa Camilla Cantara (IC Brin di Livorno). Gli alunni risultati primi premi assoluti delle categorie delle Scuole Secondarie di Priomo Grado che hanno vinto la coppa, l’attestato e la borsa di studio, sono stati i seguenti: Lorenzo Papi (cat. B classe seconda) punti 99/100, alunno di pianoforte della prof.ssa Paola Nieri, IC Mazzini di Livorno; Yiwei Su (cat. C classe terza) punti 96/100 alunno di pianoforte della prof.ssa Maria Teresa Lepore, IC Micheli/Bolognesi. Gli alunni risultati primi premi assoluti delle categorie del Liceo che hanno vinto la coppa, l’attestato e la borsa di studio, sono stati i seguenti: Camilla Suardi (cat. A Biennio solisti) punti 97/100, alunna di canto della prof.ssa Laura Brioli ed a pari merito Letizia Chiappini (cat. A Biennio Solisti) punti 97/100, alunna di viola della prof.ssa Simona Ciardini; Alessio Napodano (cat. B Triennio Solisti) punti 97,4 alunno di chitarra del prof. Giorgio Taurasi; Mario Razzetti e Luca Ferioli (cat. C Duo) punti 97,6, alunni di pianoforte a 4 mani del prof. Stefano Maffei; Letizia Chiappini viola, Marvangel Ihebom violino, Agata Ledda violoncello, Cristina Orgici violino, Viola Luciani violoncello (cat. D Ensemble) punti 95,4 ensemble curato dalla prof.ssa Manuela Evangelista. Gli altri alunni premiati sono stati per Scuole Secondarie di Primo Grado: cat. B classe seconda primo premio: Vittorio Longobardi clarinetto IC Micali, Joele Mance clarinetto IC Micali, Caterina Cini violino IC Minerva/Benedettini; secondo premio Alessio Natale flauto IC Benci/Borsi, YiYi Ye pianoforte IC Benci/Borsi; cat. C classe terza secondo premio: Leonardo Vallocchia xilofono IC Brin, Luca Pentangelo xilofono IC Brin, Federica Braccini pianoforte IC Benci/Borsi; terzo premio Sara Susan Simon pianoforte IC Benci/Borsi. Liceo Musicale cat. A Biennio Solisti primo premio: Dario Rasin pianoforte, Lorenzo Santoni chitarra, Cristina Orgici pianoforte, Gabriele Volpini flauto, Luca Ferioli pianoforte; secondo premio: Michela Francesco pianoforte, Vittoria Bellucci pianoforte, Anita Anconitani canto, Mia Castro canto; terzo premio: Aurora Kadiu canto, Abdrea De Novellis canto. Cat. B Triennio Solisti primo premio: Omar Moretti violoncello, Melissa Sofia Occhini percussioni, Davide Luschi canto, Matteo Palumbo pianoforte, Edoardo Andolfi sassofono; secondo premio: Ginevra Malventi percussioni, Alice Ferrarese flauto, Siria De Blasi violino, Elena Mortara canto, Agata Ledda violoncello. Cat. C Duo primo premio: Letizia Chiappini viola e Cristina Orgici pianoforte; secondo premio: Gabriele Volpini flauto e Giacomo Dragone clarinetto, Vittoria Bellucci e Cristina Orgici pianoforte a 4 mani. Cat. D Ensemble secondo premio: Francesco Tarrini pianoforte, Gabriele Diara chitarra elettrica, Lorenzo Pardini basso, Aurora Kadiu canto, Chiara Riccioni batteria.

Condividi:

Riproduzione riservata ©